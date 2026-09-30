VIDEO: así quedaron la cabina y los pasajeros tras el inesperado ataque en pleno avión

Un video que rápidamente recorrió las plataformas digitales expone la tensión extrema que se vivió durante un vuelo de la compañía Flydubai, que cubría la ruta entre Dubái y Tel Aviv.
Las imágenes comenzaron a circular con fuerza en las redes sociales y muestran el interior del avión completamente alterado, con rastros visibles de violencia y pasajeros con marcas de sangre en su ropa tras el inesperado ataque.
Pánico a 10.000 metros de altura
De acuerdo con la reconstrucción de los hechos, la situación se desató de manera imprevista cuando se produjo un violento altercado dentro de la cabina, ya que un piloto acuchilló de forma inesperada al otro. Ante la desestabilización del avión, que comenzó a perder altura de forma abrupta, la tripulación y los pasajeros debieron actuar con rapidez para evitar una tragedia.
En el video que ilustra el dramático momento se puede observar la desesperación de los viajeros, quienes no dudaron en intervenir de manera directa para someter al tripulante fuera de control y brindarle asistencia al piloto que intentaba estabilizar el vuelo en medio del caos.
Desvío de emergencia y tensión
El inusual suceso obligó a emitir señales de alerta roja y a modificar de urgencia la ruta establecida. Finalmente, el avión logró descender y aterrizar de emergencia en la ciudad de Tabuk, en Arabia Saudita, donde un importante despliegue de las fuerzas de seguridad locales rodeó la aeronave.
Mientras las autoridades aeronáuticas y los organismos de seguridad internacional avanzan en las investigaciones para esclarecer los motivos del grave ataque, el video continúa viralizándose y genera conmoción en todo el mundo por el nivel de exposición al peligro que sufrieron los pasajeros.
En pocas palabras
- Video viralizado: muestra la violencia y el caos tras un ataque inesperado en un avión.
- Incidente aéreo: un piloto atacó a otro en pleno vuelo, provocando pánico y una desestabilización de la aeronave.
- Aterrizaje de emergencia: el avión desvió su ruta y aterrizó en Arabia Saudita, donde las autoridades investigan el suceso.