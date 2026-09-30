VIDEO: así quedaron la cabina y los pasajeros tras el inesperado ataque en pleno avión

El vuelo FZ 1073 de la Aerolínea Flydubai, que cubría la ruta Dubái – Tel Aviv, sufrió un grave incidente, el Copiloto atacó con un cuchillo al Piloto



La aeronave, un Boeing 737, tuvo que

tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia en Tabuk, Arabia Saudita, pic.twitter.com/sFdHrQ6577 — @ALTOS_NOTICIASpy (@Altosnoticiasp1) September 30, 2026

En el video que ilustra el dramático momento se puede observar la desesperación de los viajeros, quienes no dudaron en intervenir de manera directa para someter al tripulante fuera de control y brindarle asistencia al piloto que intentaba estabilizar el vuelo en medio del caos.

Desvío de emergencia y tensión

El inusual suceso obligó a emitir señales de alerta roja y a modificar de urgencia la ruta establecida. Finalmente, el avión logró descender y aterrizar de emergencia en la ciudad de Tabuk, en Arabia Saudita, donde un importante despliegue de las fuerzas de seguridad locales rodeó la aeronave.

Mientras las autoridades aeronáuticas y los organismos de seguridad internacional avanzan en las investigaciones para esclarecer los motivos del grave ataque, el video continúa viralizándose y genera conmoción en todo el mundo por el nivel de exposición al peligro que sufrieron los pasajeros.