Estalló la polémica en Portugal con Cristiano Ronaldo: abandonó la práctica y se retiró al hotel

Tras una charla con el DT Jorge Jesús, Ronaldo no se unió a sus compañeros y se retiró directo al hotel para realizar otro tipo de trabajos específicos en el gimnasio del lugar.

Cristiano Ronaldo se mostró visiblemente enojado por no sumar minutos ante Noruega por la UEFA Nations League.

Respecto a la ausencia del cinco veces ganador del Balón de Oro en el partido frente a Noruega, Jorge Jesús explicó en conferencia de prensa: "Estaba pensando meterlo (a Cristiano) en el juego pero después el partido va dictando otras cosas".

La última vez que Cristiano Ronaldo no participó en un encuentro oficial de Portugal, estando a disposición, fue 15 de junio de 2008, frente a Suiza por la Eurocopa de aquel año donde el combinado suizo venció al luso por 2 a 0.

La Selección de Portugal, con la probable participación de Cristiano Ronaldo, se medirá ante Dinamarca el próximo jueves, desde las 15.45 (hora argentina), por la fecha 3 de la UEFA Nations League.