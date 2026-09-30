Cristiano Ronaldo dio que hablar en Portugal luego de protagonizar una incomprensible secuencia en la práctica del inicio de semana. El combinado luso venció a Noruega por 2 a 1 en la Nations League y el delantero de 41 años no sumó ni un minuto pese a estar a disposición, un hecho que no sucedía desde el año 2008.
Estalló la polémica en Portugal con Cristiano Ronaldo: abandonó la práctica y se retiró al hotel
Cristiano Ronaldo abandonó la práctica de Portugal luego de no sumar minutos frente a Noruega en el partido por la UEFA Nations League
En ese contexto, Cristiano no quiso participar de la práctica horas después, negándose a realizar tareas en el gimnasio. Además, se retiró al hotel donde se encuentra concentrada la Selección de Portugal en la ciudad de Malmo, Suecia.
Cristiano Ronaldo se retiró de la práctica de Portugal
De acuerdo con el portal A Bola, la Selección de Portugal arribó al centro de entrenamiento para preparar el partido de este jueves frente a Dinamarca y, mientras el resto del equipo se encontraba en el campo de juego, Joao Félix, Francisco Conceicao (que llegaba con una molestia) y Cristiano se dirigieron al gimnasio para realizar tareas diferenciadas.
Tras una charla con el DT Jorge Jesús, Ronaldo no se unió a sus compañeros y se retiró directo al hotel para realizar otro tipo de trabajos específicos en el gimnasio del lugar.
Respecto a la ausencia del cinco veces ganador del Balón de Oro en el partido frente a Noruega, Jorge Jesús explicó en conferencia de prensa: "Estaba pensando meterlo (a Cristiano) en el juego pero después el partido va dictando otras cosas".
La última vez que Cristiano Ronaldo no participó en un encuentro oficial de Portugal, estando a disposición, fue 15 de junio de 2008, frente a Suiza por la Eurocopa de aquel año donde el combinado suizo venció al luso por 2 a 0.
La Selección de Portugal, con la probable participación de Cristiano Ronaldo, se medirá ante Dinamarca el próximo jueves, desde las 15.45 (hora argentina), por la fecha 3 de la UEFA Nations League.
En pocas palabras
- Cristiano Ronaldo: Abandonó la práctica de la Selección de Portugal y se retiró al hotel en Suecia.
- Contexto: El delantero no sumó minutos en el último partido ante Noruega, algo que no ocurría desde 2008.
- Motivo aparente: Tras una charla con el DT, decidió trabajar en el gimnasio del hotel en lugar de unirse al equipo.