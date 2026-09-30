El objeto inofensivo que llevas en la valija y podría llevarte a problemas con las autoridades por su posible uso en tareas de vigilancia

Para evitar este supuesto peligro, el país estableció una rigurosa clasificación de riesgo que cataloga estos instrumentos según su capacidad técnica y potencia de aumento. En el nivel extremo de esta normativa, existe una norma que prohíbe la importación, posesión o uso de múltiples modelos sin excepción alguna y entre las combinaciones prohibidas se incluyen los populares de observación a larga distancia como 12×50, 15×15, 22×50, 30×60, 35×70, 20×80, 40×60 y 60×70, por ejemplo.

Se considera a los binoculares como elementos militares.

Incluso los aparatos de uso común en actividades turísticas, como los safaris o el avistamiento de aves, donde se usan los formatos 8×42, 10×42 o 10×50, están sometidos a un control burocrático y, para introducirlos legalmente, quienes viajen al país deben tramitar previamente licencias especiales.

Por otro lado, los lentes de los binoculares de tamaño menor de 7×10 a 8×20 tampoco evitan la supervisión y requieren la aprobación formal de diferentes organismos. Por estas razones, llevar este simple objeto en la valija de viaje parece inofensivo, pero en Etiopía se considera casi como un enemigo y su presencia terminará en la incautación de sus pertenencias o sanciones.