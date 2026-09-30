Un simple accesorio de viaje, habitual en las mochilas de turistas observadores, casi idéntico a los lentes o gafas que ciertas personas usan en su cotidianidad, podría ser letal si viajas a Etiopía porque lo consideran que pertenece al ámbito militar.
El objeto inofensivo que llevas en la valija y podría llevarte a problemas con las autoridades por su posible uso en tareas de vigilancia
En este país, hay un objeto insólito que tienes prohibido llevar porque representa un riesgo potencial para la seguridad nacional
No se trata de papeles, ni de pasaportes ni de cosas raras, sino de un simple lente parecido a los anteojos de sol o de ver: los prismáticos o binoculares.
Etiopía, el único país del mundo donde llevar binoculares puede causarte problemas con las autoridades
El gobierno del país africano considera que estos dispositivos ópticos, en particular los de gran alcance o mucho aumento, son una amenaza para la seguridad nacional debido a que pueden usarse en tareas de vigilancia o actividad militar.
Para evitar este supuesto peligro, el país estableció una rigurosa clasificación de riesgo que cataloga estos instrumentos según su capacidad técnica y potencia de aumento. En el nivel extremo de esta normativa, existe una norma que prohíbe la importación, posesión o uso de múltiples modelos sin excepción alguna y entre las combinaciones prohibidas se incluyen los populares de observación a larga distancia como 12×50, 15×15, 22×50, 30×60, 35×70, 20×80, 40×60 y 60×70, por ejemplo.
Incluso los aparatos de uso común en actividades turísticas, como los safaris o el avistamiento de aves, donde se usan los formatos 8×42, 10×42 o 10×50, están sometidos a un control burocrático y, para introducirlos legalmente, quienes viajen al país deben tramitar previamente licencias especiales.
Por otro lado, los lentes de los binoculares de tamaño menor de 7×10 a 8×20 tampoco evitan la supervisión y requieren la aprobación formal de diferentes organismos. Por estas razones, llevar este simple objeto en la valija de viaje parece inofensivo, pero en Etiopía se considera casi como un enemigo y su presencia terminará en la incautación de sus pertenencias o sanciones.
En pocas palabras
- Prohibición en Etiopía: llevar binoculares en tu equipaje puede generarte problemas graves con las autoridades del país africano.
- Riesgo de seguridad nacional: el gobierno etíope considera estos dispositivos como una amenaza por su posible uso en vigilancia militar.
- Controles estrictos: existen normativas rigurosas que prohíben o requieren licencias especiales para la importación y posesión de binoculares.