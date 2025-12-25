Cómo limpiar correctamente los lentes para que no queden con rayones o marcas de grasitud

Quienes usan lentes o anteojos todos los días saben lo molesto que es tener que usarlos sucios o con rayones. Muchos cometen el error de limpiarlos con la remera o con cualquier otra prenda, pero esto solo empeora la situación.
A continuación te explicaremos cómo limpiar correctamente los lentes para que queden impecables y sin rayones. El paso a paso a continuación.
¿Cómo limpiar correctamente los lentes para que no queden con rayones o grasa?
Lo primero que debes saber es que los lentes nunca se limpian en seco, ya que si tienen grasa o tierra en los vidrios es probable que termines generando rayones. Además, es muy importante que tengas las manos limpias.
Pasa los lentes bajo un chorro de agua tibia para eliminar el polvo superficial y luego aplica una gota de jabón líquido neutro (procura que no tenga lociones) en cada lente y frota suavemente con las yemas de los dedos por toda la superficie, pero ten cuidado de no mojar el armazón. Te aconsejamos limpiar correctamente la zona del lente que va en el puente de la nariz, ya que aquí se acumula mucha grasa y en algunos casos maquillaje.
A continuación, enjuaga los lentes con agua para que no quede ningún residuo de jabón ni en los cristales ni en el armazón. Sacude el exceso de agua y seca los lentes con un paño de microfibra limpio y seco, sin presionar fuerte. Una vez que los lentes estén bien secos, podrás guardarlos en su estuche para protegerlos de golpes y polvo.
¿Cómo cuidar los lentes?
- Al momento de limpiar los lentes, no uses alcohol, acetona, amoníaco, ni limpiadores multiusos, ya que dañan los recubrimientos de los lentes.
- Cuidado con el calor: no expongas los lentes a altas temperaturas (estufa, guantera del auto, sol directo).