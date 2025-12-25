Cómo limpiar correctamente los lentes para que no queden con rayones o marcas de grasitud

Limpiar lentes

Pasa los lentes bajo un chorro de agua tibia para eliminar el polvo superficial y luego aplica una gota de jabón líquido neutro (procura que no tenga lociones) en cada lente y frota suavemente con las yemas de los dedos por toda la superficie, pero ten cuidado de no mojar el armazón. Te aconsejamos limpiar correctamente la zona del lente que va en el puente de la nariz, ya que aquí se acumula mucha grasa y en algunos casos maquillaje.

A continuación, enjuaga los lentes con agua para que no quede ningún residuo de jabón ni en los cristales ni en el armazón. Sacude el exceso de agua y seca los lentes con un paño de microfibra limpio y seco, sin presionar fuerte. Una vez que los lentes estén bien secos, podrás guardarlos en su estuche para protegerlos de golpes y polvo.

Lentes limpios

¿Cómo cuidar los lentes?