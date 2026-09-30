¿Mufa o sincericidio? La llamativa declaración de Madelón a días de su visita a Boca en La Bombonera

“Es lo que quiere: que vos vayas a marcarlo porque él sale de la marca. Era como ocurría con Bochini. A Bochini nadie lo pudo marcar. Le ponían una marca y él decía que le gustaba que lo marcaran personalmente, porque tenía una velocidad mental”, sumó Madelón.

El DT de Unión resaltó la figura de Leandro Paredes.

Sobre el mediocampo del Xeneize, sumó: “Hay un trabajo muy bueno de Delgado, Ascacíbar, el medio es muy bueno de Boca. Para mí es imbatible”.

A su vez, se refirió al gran presente de Boca de la mano de Rodolfo Arruabarrena:"Para mí Boca no se le puede ganar. No se le puede ganar. Es hoy el mejor equipo del fútbol argentino".

“Escuché hablar a Paredes y dijo que recuperaron dos cosas: la entrega al mejor jugador ubicado, buen pase, y cuando no tenemos la pelota, todos al servicio del equipo. Eso es bien Vasco, bien Bianchi. Ese Boca se está viendo”, cerró Madelón.