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¿Mufa o sincericidio? La llamativa declaración de Madelón a días de su visita a Boca en La Bombonera

Leonardo Carol Madelón rompió el silencio a días de la visita de Unión a La Bombonera. El DT realizó una llamativa respuesta sobre su mano a mano con Boca

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
Leonardo Carol Madelón sorprendió con sus declaraciones a días de enfrentar a Boca.

Leonardo Carol Madelón sorprendió con sus declaraciones a días de enfrentar a Boca.

Leonardo Madelón no anduvo con vueltas antes de visitar La Bombonera. Aseguró que al Boca de Rodolfo Arruabarrena "no se le puede ganar" y lo ubicó como el mejor equipo de Argentina. El DT de Unión anticipó un desafío enorme de cara al duelo de este viernes por la fecha 11.

En su análisis ante los micrófonos de ESPN, el entrenador santafesino llenó de elogios a Leandro Paredes, a quien definió como un genio comparable con Ricardo Bochini por su velocidad mental. Además, destacó el trabajo del mediocampo que el capitán conforma junto a Milton Delgado y Santiago Ascacíbar, una zona que catalogó como "imbatible".

Seg&uacute;n Madel&oacute;n, Boca es hoy el mejor equipo del f&uacute;tbol argentino.

Según Madelón, Boca es hoy el mejor equipo del fútbol argentino.

Madelón habló de la visita de Unión a La Bombonera

En su charla, el director técnico de Unión no escatimó en elogios para el capitán de Boca: “Paredes es un genio. Lo enfrentamos los dos partidos anteriores y nosotros trabajamos siempre en zona. Uno lo va a incomodar porque lo tenés que dejar incómodo, pero tiene una lucidez, una simpleza...”

“Es lo que quiere: que vos vayas a marcarlo porque él sale de la marca. Era como ocurría con Bochini. A Bochini nadie lo pudo marcar. Le ponían una marca y él decía que le gustaba que lo marcaran personalmente, porque tenía una velocidad mental”, sumó Madelón.

El DT de Uni&oacute;n resalt&oacute; la figura de Leandro Paredes.

El DT de Unión resaltó la figura de Leandro Paredes.

Sobre el mediocampo del Xeneize, sumó: “Hay un trabajo muy bueno de Delgado, Ascacíbar, el medio es muy bueno de Boca. Para mí es imbatible”.

A su vez, se refirió al gran presente de Boca de la mano de Rodolfo Arruabarrena:"Para mí Boca no se le puede ganar. No se le puede ganar. Es hoy el mejor equipo del fútbol argentino".

“Escuché hablar a Paredes y dijo que recuperaron dos cosas: la entrega al mejor jugador ubicado, buen pase, y cuando no tenemos la pelota, todos al servicio del equipo. Eso es bien Vasco, bien Bianchi. Ese Boca se está viendo”, cerró Madelón.

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