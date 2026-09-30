Cristiano Ronaldo rompió el silencio tras abandonar la concentración de la selección de Portugal

"Después de la rueda de prensa del entrenador de la Selección Nacional, y tras una conversación con el presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol, decidí abandonar el campo de entrenamiento de la Selección", dijo el futbolista de 41 años.

La foto que eligió Cristiano Ronaldo para su publicación.

"A su debido tiempo contaré la verdad a todos los portugueses sobre las razones que me motivaron a dejar la selección, a la que siempre me dediqué", dijo Ronaldo quien no tuvo minutos en el segundo partido de la fecha FIFA que está actualmente en disputa.