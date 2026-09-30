Así esá el historial entre la Selección argentina y la de Bolivia: paternidad absoluta

La superioridad de la Albiceleste en los antecedentes recientes se respalda de manera categórica en las estadísticas: sobre un total de 10 enfrentamientos disputados entre ambos seleccionados, el equipo argentino cosechó ocho victorias, registró una igualdad y apenas sufrió una derrota.

La Selección argentina está lista para saltar a la cancha.

De las goleadas de la Selección argentina al recuerdo del último traspié en 2017

Un nuevo capítulo del historial sudamericano tendrá lugar en Córdoba, donde la Selección argentina y Bolivia volverán a medir fuerzas en el marco del calendario internacional.