La Selección argentina pone primera a puro cuarteto: el video

Es por eso que el presidente del fútbol argentino publicó un video que comienza con diferentes imágenes de Lionel Messi desde que era pequeño y destruía las canchas de Rosario para luego anunciar que "antes del último baile, siempre hay cuarteto".

Allí se ve a los jugadores de la Selección argentina compartiendo momentos tanto dentro como fuera de la cancha mientras que se escuchan la canción de La Mona Jiménez, uno de los artistas más queridos por los jugadores.

El audivisual termina con la leyenda: "La triple fecha arranca en Córdoba, vamos Argentina de nuevo".

La Mona Jiménez y la Selección argentina: un lazo inquebrantable

La elección de la canción de La Mona Jiménez no fue casualidad: el artista se muestra muy cercano a los jugadores y así se dio a conocer en pleno Mundial cuando visitó al plantel en la concentración para brindarles un show inolvidable.

La Mona en el Mundial con dos representantes cordobeses de la Selección argentina.

Allí realizó una verdadera cumbre cordobesa al reencontrarse con Julián Álvarez, Nahuel Molina y Cuti Romero; tras el encuentro inicial, la actividad se trasladó al Salón de Usos Múltiples (SUM) del hotel de concentración.

En ese espacio común, con la presencia del presidente de la AFA, Claudio Chiqui Tapia, el artista transformó la jornada en un auténtico show privado: hizo cantar a los jugadores al ritmo de himnos populares como "Soy un muchacho de barrio", "Beso a beso" y "Quién se ha tomado todo el vino".

La fiesta de música y distensión sirvió para renovar energías y afianzar la unión del grupo en un clima distendido. Para ponerle el broche de oro a la velada, y luego de la sobremesa a puro canto, los integrantes del seleccionado nacional completaron la jornada compartiendo un tradicional asado en equipo.