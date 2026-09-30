Es jugador del Atlético Mineiro y provocó un fenómeno cultural con sus posteos en redes

Se trata de Gustavo Scarpa, figura del Atlético Mineiro, quien transformó su pasión por la lectura en un motor de ventas para la industria editorial.

¿Qué hizo Gustavo Scarpa y por qué se volvió viral?

A través de sus canales de YouTube y perfiles digitales, Scarpa comparte reseñas sinceras, reflexiones y recomendaciones de libros que abarcan desde clásicos de la literatura universal hasta ensayos filosóficos y novelas contemporáneas. Lo que comenzó como un pasatiempo personal pronto se convirtió en una comunidad activa de lectores que siguen con atención cada uno de sus comentarios.