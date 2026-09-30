La inteligencia artificial predijo el partido de la Selección argentina frente a Bolivia y no tuvo piedad

Ya en el complemento, la supremacía táctica se traducirá en más goles: Alexis Mac Allister aumentará cifras con un potente remate de media distancia y, finalmente, el juvenil Franco Mastantuono sentenciará la historia con una gran maniobra individual sobre el sector derecho.

Según la IA, Mastantuono marcaría un gol ante Bolivia.

Analizando el jugo, y siempre según la herramienta, la presencia del famoso doble nueve le aportará al equipo mayor peso ofensivo, exigiendo así al conjunto boliviano.

Con nombres como Enzo Fernández y recambios jóvenes como Nico Paz o Mastantuono, la fluidez de juego en la zona de tres cuartos le permitirá a Argentina generar ventajas constantemente. ¿Se cumplirá esta predicción?

El probable once de Argentina en Córdoba

En la práctica del martes, el entrenador dispuso un ensayo táctico que dejó indicios sobre una posible formación para el duelo ante el conjunto sudamericano, donde lo más trascendente fue la presencia de Lautaro Martínez y de Julián Álvarez, que compartirían el frente de ataque.

Otra de las novedades sería el ingreso de Nicolás Paz, que le ganaría la pulseada a Franco Mastantuono. Facundo Medina y Román Vega se disputan el lateral izquierdo, mientras que Exequiel Palacios y Alexis Mac Allister compartirían el eje del mediocampo. Valentín Barco también tiene chances de meterse en el once y pelea su puesto con Matías Soulé.

Así las cosas, el once sería el siguiente: Emiliano Martínez; Agustín Giay, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina o Román Vega; Nicolás Paz, Exequiel Palacios, Alexis Mac Allister, Matías Soule o Valentín Barco; Julián Álvarez, Lautaro Martínez.