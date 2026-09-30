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¿Se cumplirá?

La inteligencia artificial predijo el partido de la Selección argentina frente a Bolivia y no tuvo piedad

De acuerdo con los parámetros analizados por el sistema, el marcador se abrirá temprano gracias a una presión alta en campo rival. Los detalles de la predicción

Luciano Carluccio
Por Luciano Carluccio [email protected]
Lautaro Martínez sería clave en el partido de esta noche. 

Lautaro Martínez sería clave en el partido de esta noche. 

Esta noche, desde las 21:00, la Selección argentina recibe a Bolivia en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, en el primero de los tres amistosos que tendrá un evento más que especial: la despedida de Lionel Andrés Messi del combinado nacional.

En este contexto, la inteligencia artificial ha hecho su predicción acerca del resultado del partido, y lo cierto es que no fue para nada piadosa. El pronóstico anticipa una goleada para el equipo de Lionel Scaloni y compañía.

La IA predice una goleada de Argentina en el Mario Alberto Kempes.

La IA predice una goleada de Argentina en el Mario Alberto Kempes.

Argentina golea esta noche, según la inteligencia artificial

De acuerdo con los parámetros analizados por el sistema, el marcador se abrirá temprano gracias a una presión alta en campo rival que propiciará la conquista inicial de Lautaro Martínez. Antes de irse al descanso, Julián Álvarez estirará la ventaja mediante una definición de volea que castigará los desacoples defensivos del conjunto visitante.

Ya en el complemento, la supremacía táctica se traducirá en más goles: Alexis Mac Allister aumentará cifras con un potente remate de media distancia y, finalmente, el juvenil Franco Mastantuono sentenciará la historia con una gran maniobra individual sobre el sector derecho.

Según la IA, Mastantuono marcaría un gol ante Bolivia.

Según la IA, Mastantuono marcaría un gol ante Bolivia.

Analizando el jugo, y siempre según la herramienta, la presencia del famoso doble nueve le aportará al equipo mayor peso ofensivo, exigiendo así al conjunto boliviano.

Con nombres como Enzo Fernández y recambios jóvenes como Nico Paz o Mastantuono, la fluidez de juego en la zona de tres cuartos le permitirá a Argentina generar ventajas constantemente. ¿Se cumplirá esta predicción?

El probable once de Argentina en Córdoba

En la práctica del martes, el entrenador dispuso un ensayo táctico que dejó indicios sobre una posible formación para el duelo ante el conjunto sudamericano, donde lo más trascendente fue la presencia de Lautaro Martínez y de Julián Álvarez, que compartirían el frente de ataque.

Otra de las novedades sería el ingreso de Nicolás Paz, que le ganaría la pulseada a Franco Mastantuono. Facundo Medina y Román Vega se disputan el lateral izquierdo, mientras que Exequiel Palacios y Alexis Mac Allister compartirían el eje del mediocampo. Valentín Barco también tiene chances de meterse en el once y pelea su puesto con Matías Soulé.

Así las cosas, el once sería el siguiente: Emiliano Martínez; Agustín Giay, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina o Román Vega; Nicolás Paz, Exequiel Palacios, Alexis Mac Allister, Matías Soule o Valentín Barco; Julián Álvarez, Lautaro Martínez.

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