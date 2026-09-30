Pep Guardiola rompió el silencio luego de que el Manchester City fuera declarado culpable por irregularidades financieras

Pep Guardiola rompió el silencio luego del escandoloso fallo contra el Manchester City en el que se lo declaró culpable de infringir las normas financieras de la Premier League.
Pep Guardiola rompió el silencio luego del escandoloso fallo contra el Manchester City en el que se lo declaró culpable de infringir las normas financieras de la Premier League.
El City, que niega todos los hechos, tiene hasta el viernes 2 de octubre para apelar la decisión que lo declara culpable en 115 cargos; mientras tanto, el ex entrador Guardiola habló sobre la situación por primera vez desde que se conoció el fallo.
En su primera reacción pública luego de conocerse la culpabilidad del club inglés, Pep Guardiola publicó una foto junto al presidente del City, Khaldoon Al Mubarak, manifestando su apoyo a la entidad en este difícil momento.
"Quiero que todos y cada uno de los aficionados del Manchester City en todo el mundo sepan que estoy aquí; más que nunca. Estoy, y siempre he estado y estaré, con mi club, el propietario, mi presidente, Ferran, los jugadores, el cuerpo técnico, Enzo y vosotros, nuestros seguidores únicos", escribió el ex entrenador del propio Manchester City y del Barcelona.
"Que quede claro: superaremos esto juntos. Los quiero a todos", sentenció.
Pep Guardiola dejó del ser el entrenador del Manchester City a fines de junio de este año luego de consagrarse seis veces campeón de Inglaterra, una vez campeón del Mundial de Clubes, coronarse en la Champions League y tres veces en la FA Cup, junto a cinco coronaciones de la Copa de Inglaterra.
Para Guardiola, el City fue una nueva etapa dorada en su carrera como DT y es por ello que el laureado técnico decidió manifestar su apoyo al club que afronta un abanico de sanciones que va desde multas económicas, quita de puntos, pérdida de títulos y hasta la expulsión de la máxima categoría inglesa.