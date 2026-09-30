Pep Guardiola rompió el silencio luego de que el Manchester City fuera declarado culpable por irregularidades financieras

"Quiero que todos y cada uno de los aficionados del Manchester City en todo el mundo sepan que estoy aquí; más que nunca. Estoy, y siempre he estado y estaré, con mi club, el propietario, mi presidente, Ferran, los jugadores, el cuerpo técnico, Enzo y vosotros, nuestros seguidores únicos", escribió el ex entrenador del propio Manchester City y del Barcelona.

"Que quede claro: superaremos esto juntos. Los quiero a todos", sentenció.

I want every single @ManCity fan to know I am here; more than ever. I am, always have been, always will, be behind my club, my owner, my chairman, Ferran, the players, staff, Enzo and you, our unique supporters.

Let me be clear: we will get through this together.

I love you all… pic.twitter.com/jmMvwbykqv — PepTeam (@PepTeam) September 30, 2026

Pep Guardiola dejó del ser el entrenador del Manchester City a fines de junio de este año luego de consagrarse seis veces campeón de Inglaterra, una vez campeón del Mundial de Clubes, coronarse en la Champions League y tres veces en la FA Cup, junto a cinco coronaciones de la Copa de Inglaterra.

Para Guardiola, el City fue una nueva etapa dorada en su carrera como DT y es por ello que el laureado técnico decidió manifestar su apoyo al club que afronta un abanico de sanciones que va desde multas económicas, quita de puntos, pérdida de títulos y hasta la expulsión de la máxima categoría inglesa.