¿Del Nacional B a la Libertadores?: vinculan a Enzo Pérez con Estudiantes y tiembla el Deportivo Maipú

Por su parte, Gabriel Neves sufrió la fractura de su muñeca izquierda, deberá ser intervenido quirúrgicamente y afrontará más de tres meses de recuperación, con el regreso previsto recién para la pretemporada 2027.

Es así que la dirigencia de Estudiantes busca reemplazarlos con un jugador que conoce el club y que ha tocado el cielo con las manos con la camiseta Pincharrata: Enzo Pérez.

El mendocino de 40 años tiene vínculo con el Deportivo Maipú hasta diciembre de 2026, por lo que será su decisión continuar su carrera en La Plata para jugar el certamen internacional más importante del continente y si continuará en el Cruzado para pelear por el deseado ascenso.

Juan Sebastián Verón y Enzo Pérez guardan una buena relación.

¿Por qué Estudiantes puede fichar a Enzo Pérez para la Copa Libertadores?

De acuerdo con el reglamento de la Conmebol, los clubes pueden realizar hasta tres modificaciones en la lista de buena fe de 50 futbolistas inscriptos originalmente.

Ante este escenario, Estudiantes dispone de plazo hasta el viernes 9 de octubre para oficializar las variantes que necesite, fundamentalmente en la línea defensiva y en el mediocampo.

Por lo tanto, Enzo Pérez no tendría ninguna limitación para sumarse al Pincha para disputar la actual Copa Libertadores.