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¿Del Nacional B a la Libertadores?: vinculan a Enzo Pérez con Estudiantes y tiembla el Deportivo Maipú

Los hinchas del Cruzado están preocupados por el interés del club presidido por Juan Sebastián Verón en contar con los servicios de Enzo Pérez

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
Enzo Pérez se enfrenta a una difícil decisión.

Enzo Pérez se enfrenta a una difícil decisión.

El presente de Estudiantes de La Plata atraviesa un verdadero calvario: tras caer en la polémica final de la Supercopa Internacional y reavivar tensiones con la AFA, el plano deportivo no da tregua. Las lesiones de Jalil Elías y Gabriel Neves obligan al club a buscar dos refuerzos y en el horizonte asoman Marcos Rojo y Enzo Pérez.

La situación del defensor del Racing y la de mediocampista del Deportivo Maipú son diferentes, pero ambos presentan distintos tipos de complejidad por lo que Juan Sebastián Verón y Marcos Angeleri (mánager de Estudiantes) tendrán que moverse con una gran habilidad teniendo en cuenta que, además del torneo local, deberán disputar la Copa Libertadores.

Enzo P&eacute;rez tendr&aacute; que definir su futuro.

Enzo Pérez tendrá que definir su futuro.

Enzo Pérez está en la órbita de Estudiantes

Jalil Elías sufrió una lesión muscular de grado 2 en el isquiotibial de la pierna izquierda, por lo que estará al menos un mes fuera de las canchas y se perderá varios compromisos, entre ellos el cruce por Copa Libertadores frente a Flamengo.

Por su parte, Gabriel Neves sufrió la fractura de su muñeca izquierda, deberá ser intervenido quirúrgicamente y afrontará más de tres meses de recuperación, con el regreso previsto recién para la pretemporada 2027.

Es así que la dirigencia de Estudiantes busca reemplazarlos con un jugador que conoce el club y que ha tocado el cielo con las manos con la camiseta Pincharrata: Enzo Pérez.

El mendocino de 40 años tiene vínculo con el Deportivo Maipú hasta diciembre de 2026, por lo que será su decisión continuar su carrera en La Plata para jugar el certamen internacional más importante del continente y si continuará en el Cruzado para pelear por el deseado ascenso.

Juan Sebasti&aacute;n Ver&oacute;n y Enzo P&eacute;rez guardan una buena relaci&oacute;n.

Juan Sebastián Verón y Enzo Pérez guardan una buena relación.

¿Por qué Estudiantes puede fichar a Enzo Pérez para la Copa Libertadores?

De acuerdo con el reglamento de la Conmebol, los clubes pueden realizar hasta tres modificaciones en la lista de buena fe de 50 futbolistas inscriptos originalmente.

Ante este escenario, Estudiantes dispone de plazo hasta el viernes 9 de octubre para oficializar las variantes que necesite, fundamentalmente en la línea defensiva y en el mediocampo.

Por lo tanto, Enzo Pérez no tendría ninguna limitación para sumarse al Pincha para disputar la actual Copa Libertadores.

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