Laporta reveló la intención que tuvo el Barcelona de fichar a Lautaro Martínez tras el frustrado pase de Julián Álvarez

"Ni siquiera me dejó terminar de hablar. Me dijo claramente que el jugador no estaba en venta y que él no sería quien decidiría si se marchaba o no. Así que puse fin a todas las conversaciones. No había manera de seguir adelante. Marotta y yo tenemos una relación de confianza mutua. No fuimos más allá por respeto a él y al Inter", agregó.

Lautaro Martínez es el capitán del Inter y se encuentra en el elenco de Milán desde el 2018. Vistiendo los colores del Neroazzurro, el Toro ha ganado 3 Copa Italia, ha sido elegido mejor futbolista de la temporada en Italia, también goleador en dos ocasiones de la Serie A, además de haberse quedado en tres ocasiones con el campeonato de la Serie A.

Como Julián Álvarez ni Lautaro Martínez pudieron concretar su arribo al club culé, el Barça contrató a Karim Adeyemi y a Gabriel Jesús en este mercado de pases.