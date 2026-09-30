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Laporta reveló la intención que tuvo el Barcelona de fichar a Lautaro Martínez tras el frustrado pase de Julián Álvarez

Joan Laporta, presidente del Barcelona, manifestó el interés que tuvo el club de contratar a Lautaro Martínez tras la caída del pase de Julián Álvarez

Carolina Quiroga
Por Carolina Quiroga [email protected]
Joan Laporta reveló el interés que tuvo el Barcelona de contratar a Lautaro Martínez. 

Joan Laporta reveló el interés que tuvo el Barcelona de contratar a Lautaro Martínez. 

Joan Laporta volvió a dar que hablar luego de referirse al mercado de pases (ya cerrado en Europa) en el que el Barcelona intentó contratar a Julián Álvarez y no logró conseguirlo. Tras el fichaje frustrado, el presidente del club culé se sinceró y contó el interés que tuvo la entidad catalana de hacerse con el pase de Lautaro Martínez.

Qué dijo Laporta sobre la intención del Barcelona de contratar a Lautaro Martínez

En una entrevista con el diario italiano Corriere dello Sport, Joan Laporta contó la conversación que mantuvo con Beppe Marotta, presidente del Inter, para intentar fichar a Lautaro Martínez tras el pase frustrado de Julián Álvarez desde el Atlético de Madrid.

"Un día llamé a Beppe Marotta. Él y yo, sin intermediarios. Le dije que estaría encantado de tener a Lautaro en mi equipo y que admiraba mucho al chico", señaló el mandatario del Barcelona.

"Ni siquiera me dejó terminar de hablar. Me dijo claramente que el jugador no estaba en venta y que él no sería quien decidiría si se marchaba o no. Así que puse fin a todas las conversaciones. No había manera de seguir adelante. Marotta y yo tenemos una relación de confianza mutua. No fuimos más allá por respeto a él y al Inter", agregó.

Lautaro Martínez es el capitán del Inter y se encuentra en el elenco de Milán desde el 2018. Vistiendo los colores del Neroazzurro, el Toro ha ganado 3 Copa Italia, ha sido elegido mejor futbolista de la temporada en Italia, también goleador en dos ocasiones de la Serie A, además de haberse quedado en tres ocasiones con el campeonato de la Serie A.

Como Julián Álvarez ni Lautaro Martínez pudieron concretar su arribo al club culé, el Barça contrató a Karim Adeyemi y a Gabriel Jesús en este mercado de pases.

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