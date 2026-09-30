Ezequiel Centurión no sumó minutos en 2026 y River tomó una decisión sobre su futuro

Ezequiel Centurión extendió su contrato con River

El regreso de Centurión a principios de 2026 tras su paso por Independiente Rivadavia inició con complicaciones: una lesión le impidió arrancar el año a la par del grupo.

En ese contexto se dio el salto de Santiago Beltrán, quien se adueñó de la titularidad con grandes actuaciones y desplazó tanto a Franco Armani como al ex Lepra. El oriundo de Cipolletti disputó, de esta manera, solo tres encuentros en la Reserva.

Pese a la falta de continuidad, factor que anteriormente lo había impulsado a salir a préstamo, Centurión optó por priorizar su permanencia en River.

Con su firma confirmada, Fausto Vera queda como el único futbolista del plantel actual cuyo contrato finaliza en diciembre, mientras la dirigencia evalúa si hace uso de la opción de compra al Atlético Mineiro.

La extensión del vínculo de Centurión no altera la planificación a largo plazo de la dirigencia. Ante el interés de clubes europeos como el Atlético de Madrid por Beltrán, en Núñez mantienen la decisión de incorporar otro arquero en el próximo mercado de pases en caso de que el juvenil sea vendido en 2027.