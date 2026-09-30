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Ezequiel Centurión no sumó minutos en 2026 y River tomó una decisión sobre su futuro

Ezequiel Centurión no ha sumado minutos en el arco de River durante 2026. En este contexto, el Millonario tomó una importante decisión sobre su futuro

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
River tomó una decisión sobre el futuro de Ezequiel Centurión.

River tomó una decisión sobre el futuro de Ezequiel Centurión.

Luego de su paso por Independiente Rivadavia, donde se coronó en la Copa Argentina siendo figura importante del equipo, Ezequiel Centurión retornó a River. En una temporada en la que no sumó minutos, la institución tomó una importante decisión con respecto a su futuro.

El oriundo de Cipolletti selló su renovación con el Millonario hasta diciembre de 2029. Tras semanas de incertidumbre por el vencimiento de su vínculo a fin de año, el arquero de 29 años dio el sí definitivo para extender su contrato por tres temporadas más.

La dirigencia buscaba asegurar su continuidad. Con la posible salida a futuro de Santiago Beltrán, River priorizó retener a Centurión, quien decidió seguir en Núñez. De esta manera Di Carlo y compañía resolvieron así uno de los casos contractuales pendientes del plantel.

Ezequiel Centurión extendió su contrato con River

El regreso de Centurión a principios de 2026 tras su paso por Independiente Rivadavia inició con complicaciones: una lesión le impidió arrancar el año a la par del grupo.

En ese contexto se dio el salto de Santiago Beltrán, quien se adueñó de la titularidad con grandes actuaciones y desplazó tanto a Franco Armani como al ex Lepra. El oriundo de Cipolletti disputó, de esta manera, solo tres encuentros en la Reserva.

Pese a la falta de continuidad, factor que anteriormente lo había impulsado a salir a préstamo, Centurión optó por priorizar su permanencia en River.

Con su firma confirmada, Fausto Vera queda como el único futbolista del plantel actual cuyo contrato finaliza en diciembre, mientras la dirigencia evalúa si hace uso de la opción de compra al Atlético Mineiro.

La extensión del vínculo de Centurión no altera la planificación a largo plazo de la dirigencia. Ante el interés de clubes europeos como el Atlético de Madrid por Beltrán, en Núñez mantienen la decisión de incorporar otro arquero en el próximo mercado de pases en caso de que el juvenil sea vendido en 2027.

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