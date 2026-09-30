Leandro Paredes y el recurso de la AFA para adelantar su regreso a la Selección argentina

En el caso prioritario de Paredes, la entidad argentina pide bajarla al mínimo reglamentario de 3 partidos, argumentando que la sanción original resulta “muy por encima del promedio” respecto de casos similares que involucraron a referentes o capitanes de otras selecciones. El reclamo también alcanza a Molina y Ayala.

Paredes y Molina cumplirán 3 partidos de su sanción en esta fecha FIFA

Los amistosos de la actual fecha FIFA (Bolivia, Burkina Faso y Benín), catalogados como Clase A, ya permiten descontar 3 partidos de las suspensiones. Si la apelación prospera en el plazo estimado de 20 a 25 días, Paredes podría cumplir la eventual pena reducida en esta triple fecha y quedar habilitado para ser convocado en noviembre, aunque quizás se superponga con compromisos de Boca.

"¿Cómo no va a pertenecer Paredes a la Selección? sobre todo por lo que nos dio y porque es un histórico. Las puertas están abiertas, lógicamente, porque es un gran jugador y le tenemos un gran cariño". (Lionel Scaloni) "¿Cómo no va a pertenecer Paredes a la Selección? sobre todo por lo que nos dio y porque es un histórico. Las puertas están abiertas, lógicamente, porque es un gran jugador y le tenemos un gran cariño". (Lionel Scaloni)

Tanto el propio Paredes como Scaloni han expresado que la historia del mediocampista en la Selección argentina no está terminada e incluso el mediocampista estuvo de visita en el predio de Ezeiza esta semana. La resolución definitiva de la FIFA se espera para unos 15 o 20 días después de esta fecha FIFA.