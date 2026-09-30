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Leandro Paredes y el recurso de la AFA para adelantar su regreso a la Selección argentina

La AFA presentó una apelación contra las sanciones impuestas a Leandro Paredes, Nahuel Molina y Roberto Ayala por los incidentes tras la final del Mundial 2026.

Juan Pablo García
Por Juan Pablo García [email protected]
Paredes y Scaloni durante la final del Mundial.

Paredes y Scaloni durante la final del Mundial.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) presentó formalmente ante la FIFA una apelación contra las sanciones disciplinarias impuestas a Leandro Paredes, Nahuel Molina y el integrante del cuerpo técnico Roberto Ayala por los incidentes ocurridos tras la final del Mundial 2026, en la que la Selección argentina perdió ante España.

Según las resoluciones de la Comisión Disciplinaria de la FIFA, Paredes recibió la sanción más severa: 10 partidos de suspensión (más multa), por su participación activa en la trifulca final, que incluyó enfrentamientos con jugadores españoles. Nahuel Molina fue sancionado con 7 partidos y Roberto Ayala (ayudante de campo de Lionel Scaloni) con 3 partidos. Las penas se cumplen únicamente en partidos de selecciones y no afectan a sus clubes.

Leandro Paredes fue sancionado por la FIFA por los incidentes tras la final del Mundial 2026.

Leandro Paredes fue sancionado por la FIFA por los incidentes tras la final del Mundial 2026.

El escrito de apelación, firmado por el asesor legal de la AFA, Andrés Patón Urich, y el abogado especializado en Derecho del Deporte Ariel Reck, busca una reducción sustancial de las penas.

En el caso prioritario de Paredes, la entidad argentina pide bajarla al mínimo reglamentario de 3 partidos, argumentando que la sanción original resulta “muy por encima del promedio” respecto de casos similares que involucraron a referentes o capitanes de otras selecciones. El reclamo también alcanza a Molina y Ayala.

Paredes y Molina cumplirán 3 partidos de su sanción en esta fecha FIFA

Los amistosos de la actual fecha FIFA (Bolivia, Burkina Faso y Benín), catalogados como Clase A, ya permiten descontar 3 partidos de las suspensiones. Si la apelación prospera en el plazo estimado de 20 a 25 días, Paredes podría cumplir la eventual pena reducida en esta triple fecha y quedar habilitado para ser convocado en noviembre, aunque quizás se superponga con compromisos de Boca.

"¿Cómo no va a pertenecer Paredes a la Selección? sobre todo por lo que nos dio y porque es un histórico. Las puertas están abiertas, lógicamente, porque es un gran jugador y le tenemos un gran cariño". (Lionel Scaloni) "¿Cómo no va a pertenecer Paredes a la Selección? sobre todo por lo que nos dio y porque es un histórico. Las puertas están abiertas, lógicamente, porque es un gran jugador y le tenemos un gran cariño". (Lionel Scaloni)

Tanto el propio Paredes como Scaloni han expresado que la historia del mediocampista en la Selección argentina no está terminada e incluso el mediocampista estuvo de visita en el predio de Ezeiza esta semana. La resolución definitiva de la FIFA se espera para unos 15 o 20 días después de esta fecha FIFA.

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