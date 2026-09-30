Para proteger a unas 600 familias por El Niño, encauzan un arroyo en la zona del piedemonte

Maquinaria pesada de la Dirección de Hidráulica trabaja en una zona del piedemonte, en particular sobre el arroyo San Isidro. Foto: Matías Pascualetti

Tres barrios de Ciudad y Las Heras en peligro por El Niño

El operativo abarca a tres barrios informales ubicados en el límite entre Ciudad y Las Heras: Balcones del Cerro Arco, Quintas de San Isidro y Nuevas Quintas. En ese sector, los equipos técnicos trabajan con topadoras desde aguas abajo hacia aguas arriba para redefinir un canal preferencial de escurrimiento y reforzar una obra de desvío que, según detectaron los agrimensores, fue mal construida en su origen por privados.

El director de Planificación, Matías Dalla Torre, remarcó la irregularidad de los loteos al señalar que "para asentarse en esta zona de altísimo riesgo aluvial y fragilidad ambiental se requiere un estudio hidráulico que no fue presentado". Además, recordó que existían advertencias oficiales previas hacia los compradores sobre la inaptitud del suelo para el asentamiento sin las obras correspondientes.

En la misma línea, el director de Hidráulica, Pablo Rodríguez, explicó que la infraestructura existente realizada por los privados no cumplía con los preceptos técnicos mínimos: "Tuvimos que intervenir de urgencia porque la obra que hizo el privado estaba mal ubicada topográficamente. Hoy el desarrollador no aparece ni se hace cargo, por lo que el Estado debe salir a rectificar el cauce para evitar que el agua pase por encima de las casas".

Autoridades de las direcciones de Hidráulica y Planificación supervisan los trabajos en el arroyo San Isidro. Foto: Gobierno de Mendoza

Trabajos preventivos ante El Niño

Las tareas, que se extenderán por unos diez días más en coordinación con las municipalidades de Capital y Las Heras, buscan direccionar los caudales hacia áreas no urbanizada.

Ante la proyección de tormentas de mayor frecuencia y volumen de agua por el fenómeno de El Niño, las autoridades instaron a avanzar en un proceso de regularización territorial y en estudios hidráulicos definitivos para garantizar la seguridad de los pobladores.