El Gobierno se puso en alerta por El Niño y pidió declarar la emergencia por 180 días

A través de esta norma, la Autoridad de Aplicación —que será el Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial— busca fortalecer el intercambio de datos técnicos (como los del Sistema de Información Pluviométrica de Mendoza y el Servicio Meteorológico Nacional), consolidar los mecanismos de alerta temprana multiamenaza y coordinar trabajos en conjunto con los municipios, el Departamento General de Irrigación y los prestadores de servicios públicos.

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