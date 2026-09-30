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Fenómeno climático

El Gobierno se puso en alerta por El Niño y pidió declarar la emergencia por 180 días

La iniciativa del Gobierno propone un marco de 180 días prorrogables para agilizar contrataciones, realizar obras urgentes por la llegada del fenómeno El Niño

Analía Doña
Editado por Analía Doña
El Gobierno de Mendoza presentó en la Legislatura un proyecto de ley para reforzar la prevención ante el fenómeno El Niño.

El Gobierno de Mendoza presentó en la Legislatura un proyecto de ley para reforzar la prevención ante el fenómeno El Niño.

El gobernador Alfredo Cornejo envió este miércoles a la Cámara de Diputados un proyecto de ley para declarar la emergencia por riesgo hidrometeorológico y climático en todo el territorio provincial. La medida responde a los pronósticos técnicos que confirman el desarrollo de la fase cálida del fenómeno El Niño-Oscilación del Sur (ENOS) para el ciclo 2026-2027.

El objetivo central del proyecto es anticiparse a los posibles efectos de tormentas e intensas precipitaciones, protegiendo la vida humana, la producción agrícola, los servicios esenciales y la infraestructura vial e hídrica de Mendoza.

Los puntos clave del proyecto de ley

  • Plazo y prórroga: se propone declarar la emergencia por 180 días corridos desde su publicación. El Executive podrá prorrogarla por hasta otros 180 días mediante decreto fundado, informando a ambas cámaras legislativas dentro de los 5 días hábiles.
  • Contrataciones de urgencia: faculta al Poder Ejecutivo y entes descentralizados a realizar contrataciones exceptuadas del régimen general para atender de forma directa e inmediata situaciones vinculadas con la emergencia, bajo criterios de razonabilidad, eficiencia, transparencia y control. Queda prohibido usar este mecanismo para necesidades ordinarias o previsibles.
  • Obras e intervenciones prioritarias: autoriza la ejecución urgente de obras hidráulicas, drenajes pluviales, mantenimiento de cauces, canales, redes cloacales, caminos y la ampliación de la red provincial de monitoreo preventivo.
  • Reasignación de fondos: permite ampliar o reasignar partidas presupuestarias necesarias mientras dure la emergencia.
  • Control y transparencia: dentro de los 90 días posteriores a la finalización de la emergencia, se deberá remitir un informe final consolidado a la Legislatura.

Plan de prevención y alertas tempranas

Esta propuesta legislativa se suma al plan integral de prevención que el Gobierno presentó en agosto junto a intendentes, Hidráulica, Defensa Civil y el Centro de Operaciones de Emergencia Provincial (COEP).

A través de esta norma, la Autoridad de Aplicación —que será el Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial— busca fortalecer el intercambio de datos técnicos (como los del Sistema de Información Pluviométrica de Mendoza y el Servicio Meteorológico Nacional), consolidar los mecanismos de alerta temprana multiamenaza y coordinar trabajos en conjunto con los municipios, el Departamento General de Irrigación y los prestadores de servicios públicos.

En pocas palabras

  • Emergencia hidrometeorológica: el gobernador Alfredo Cornejo propuso un proyecto de ley para declarar la emergencia en Mendoza por 180 días.
  • Pronóstico de El Niño: la medida responde a la confirmación de la fase cálida del fenómeno El Niño-Oscilación del Sur para el ciclo 2026-2027.
  • Objetivos clave: el proyecto busca proteger la vida, producción agrícola, servicios esenciales e infraestructura ante posibles tormentas e intensas precipitaciones.
Resumen generado por Thinkindot AI

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