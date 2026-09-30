El Gobierno se puso en alerta por El Niño y pidió declarar la emergencia por 180 días

El gobernador Alfredo Cornejo envió este miércoles a la Cámara de Diputados un proyecto de ley para declarar la emergencia por riesgo hidrometeorológico y climático en todo el territorio provincial. La medida responde a los pronósticos técnicos que confirman el desarrollo de la fase cálida del fenómeno El Niño-Oscilación del Sur (ENOS) para el ciclo 2026-2027.
El objetivo central del proyecto es anticiparse a los posibles efectos de tormentas e intensas precipitaciones, protegiendo la vida humana, la producción agrícola, los servicios esenciales y la infraestructura vial e hídrica de Mendoza.
Los puntos clave del proyecto de ley
- Plazo y prórroga: se propone declarar la emergencia por 180 días corridos desde su publicación. El Executive podrá prorrogarla por hasta otros 180 días mediante decreto fundado, informando a ambas cámaras legislativas dentro de los 5 días hábiles.
- Contrataciones de urgencia: faculta al Poder Ejecutivo y entes descentralizados a realizar contrataciones exceptuadas del régimen general para atender de forma directa e inmediata situaciones vinculadas con la emergencia, bajo criterios de razonabilidad, eficiencia, transparencia y control. Queda prohibido usar este mecanismo para necesidades ordinarias o previsibles.
- Obras e intervenciones prioritarias: autoriza la ejecución urgente de obras hidráulicas, drenajes pluviales, mantenimiento de cauces, canales, redes cloacales, caminos y la ampliación de la red provincial de monitoreo preventivo.
- Reasignación de fondos: permite ampliar o reasignar partidas presupuestarias necesarias mientras dure la emergencia.
- Control y transparencia: dentro de los 90 días posteriores a la finalización de la emergencia, se deberá remitir un informe final consolidado a la Legislatura.
Plan de prevención y alertas tempranas
Esta propuesta legislativa se suma al plan integral de prevención que el Gobierno presentó en agosto junto a intendentes, Hidráulica, Defensa Civil y el Centro de Operaciones de Emergencia Provincial (COEP).
A través de esta norma, la Autoridad de Aplicación —que será el Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial— busca fortalecer el intercambio de datos técnicos (como los del Sistema de Información Pluviométrica de Mendoza y el Servicio Meteorológico Nacional), consolidar los mecanismos de alerta temprana multiamenaza y coordinar trabajos en conjunto con los municipios, el Departamento General de Irrigación y los prestadores de servicios públicos.
En pocas palabras
- Emergencia hidrometeorológica: el gobernador Alfredo Cornejo propuso un proyecto de ley para declarar la emergencia en Mendoza por 180 días.
- Pronóstico de El Niño: la medida responde a la confirmación de la fase cálida del fenómeno El Niño-Oscilación del Sur para el ciclo 2026-2027.
- Objetivos clave: el proyecto busca proteger la vida, producción agrícola, servicios esenciales e infraestructura ante posibles tormentas e intensas precipitaciones.