A lo Icardi: la esposa de un famoso futbolista lo habría engañado con su entrenador personal

Según explicó el ex futbolista en una entrevista, su mujer le habría sido infiel y cuando recibió avisos de diferentes personas del círculo, empezó a sospechar hasta confirmar que había una tercera persona.

¿Quién es el tercero en discordia? Era un joven desconocido hasta el momento llamado Cristiano Iovino, un entrenador personal nacido en Roma que se encargaba de preparar a la modelo. Todo parece indicar que habrían empezado una relación que duró un año y medio.

Los terceros en discordia.

A partir de entonces, tras conocer la infidelidad de su esposa, habría sido cuando Totti comenzó una relación con Noemi Bocchi, aunque se acusó al futbolista de haber iniciado una relación extramatrimonial antes de su divorcio.

La locura que hizo la exmujer de Totti para confirmar los rumores de infidelidad

Previo al divorcio, durante los rumores de la prensa sobre Noemí Bocchi, para verificar lo que decían los medios frente a las negativas de su esposo, Blasi contrata a un detective privado para obtener pruebas verdaderas.

Blasi confirma sus sospechas, él admite la relación, pero intenta restarle importancia asegurando que no era algo serio. Instantáneamente ella decide dar por terminado el matrimonio, pero todo terminó en escándalo.

Totti brinda una entrevista para negar haber sido el primero en traicionar en la pareja, mientras que Blasi revela públicamente la secuencia de los hechos y cómo descubrió la infidelidad a través de un documental.