El espectáculo y el fútbol dan mucho de qué hablar sobre todo cuando se trata de historias insólitas. Así pasó con uno de los escándalos de infidelidad y traición más polémicos, protagonizado por un famoso futbolista, su entrenador y la esposa.
A lo Icardi: la esposa de un famoso futbolista lo habría engañado con su entrenador personal
Entre la lista de futbolistas que han sido engañados se encuentran algunos muy reconocidos en el planeta fútbol. Uno de ellos es Francesco Totti
Tras 20 años de matrimonio, en el que tuvieron tres hijos, Francesco Totti y su entonces esposa protagonizaron una de las separaciones por infidelidad más escandalosas: todos señalan a ella como culpable, aunque también existen teorías de que el jugador le habría sido infiel también. ¿Qué pasó?
La escandalosa separación y los terceros en discordia
Era el año 2022 cuando Totti y Llary Blasi comunicaron su divorcio luego de 20 años de matrimonio. En su nido de amor, tuvieron tres hijos, pero todo llegó a su fin por una escandalosa infidelidad.
Según explicó el ex futbolista en una entrevista, su mujer le habría sido infiel y cuando recibió avisos de diferentes personas del círculo, empezó a sospechar hasta confirmar que había una tercera persona.
¿Quién es el tercero en discordia? Era un joven desconocido hasta el momento llamado Cristiano Iovino, un entrenador personal nacido en Roma que se encargaba de preparar a la modelo. Todo parece indicar que habrían empezado una relación que duró un año y medio.
A partir de entonces, tras conocer la infidelidad de su esposa, habría sido cuando Totti comenzó una relación con Noemi Bocchi, aunque se acusó al futbolista de haber iniciado una relación extramatrimonial antes de su divorcio.
La locura que hizo la exmujer de Totti para confirmar los rumores de infidelidad
Previo al divorcio, durante los rumores de la prensa sobre Noemí Bocchi, para verificar lo que decían los medios frente a las negativas de su esposo, Blasi contrata a un detective privado para obtener pruebas verdaderas.
Blasi confirma sus sospechas, él admite la relación, pero intenta restarle importancia asegurando que no era algo serio. Instantáneamente ella decide dar por terminado el matrimonio, pero todo terminó en escándalo.
Totti brinda una entrevista para negar haber sido el primero en traicionar en la pareja, mientras que Blasi revela públicamente la secuencia de los hechos y cómo descubrió la infidelidad a través de un documental.
En pocas palabras
- Francesco Totti: el exjugador se divorció tras 20 años de matrimonio por una supuesta infidelidad de su esposa.
- Entrenador personal: se rumorea que la exmujer de Totti tuvo una relación con su entrenador personal, Cristiano Iovino.
- Escándalo: la situación se volvió pública y generó un escándalo mediático, con versiones cruzadas de los involucrados.