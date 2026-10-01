Una importante iniciativa busca proteger 2.000 kilómetros de ríos y con ello también a varias especies de animales que se encuentran en peligro de desaparecer en América del Sur.
Buscan crear "arcas de Noé" en los ríos de América del Sur para salvar animales en peligro de extinción
Organizaciones conservacionistas de Argentina, Bolivia, Brasil y Paraguay presentaron "Jaguar Rivers", un plan estratégico para consolidar un corredor biológico continuo a lo largo de la Cuenca del Paraná
Inspiradas en los desplazamientos naturales del yaguareté (Panthera onca) y la necesidad de proteger a la fauna silvestre más allá de los límites formales de las áreas protegidas, organizaciones ambientales de cuatro naciones sudamericanas lanzaron oficialmente la iniciativa Jaguar Rivers. El proyecto plantea un abordaje conservacionista sin precedentes para la Cuenca del Paraná, una vasta región de 2,5 millones de kilómetros cuadrados.
La propuesta, impulsada de forma conjunta por la Fundación Rewilding Argentina, Onçafari (Brasil), la Fundación Moisés Bertoni (Paraguay) y Nativa (Bolivia), busca monitorear y restaurar la conectividad hídrica en 2.050 kilómetros de ríos continentales y, al mismo tiempo, salvar varias especies de animales en peligros a través del uso de arcas.
El proyecto para salvar ríos y animales en América del Sur
Según los especialistas que presentaron este proyecto, América del Sur presenta una acelerada deforestación, alteración de regímenes hídricos por la contaminación y represas, y una caída drástica del 94% en las poblaciones de vertebrados en América Latina desde 1970.
Frente a esta realidad, Jaguar Rivers propone utilizar las arterias fluviales como ejes conectores de la biodiversidad:
- Ríos estratégicos: La red de monitoreo abarca los tramos de los ríos Paraná, Iguazú, Bermejo, Pilcomayo y Paraguay.
- Ecorregiones integradas: El corredor fluvial vincula a seis grandes biomas sudamericanos: la mata atlántica, las yungas, la chiquitanía, el bosque chaqueño, el pantanal y el cerrado.
- Monitoreo permanente: La iniciativa contará con una flota de cuatro embarcaciones donadas por la firma Rolex para llevar adelante tareas de control y patrullaje científico continuo en los cauces.
La estrategia de las "Arcas de Noé" y la protección de especies amenazadas
Este mismo proyecto contempla la creación de nodos de alta biodiversidad denominados "arcas" en cada ecosistema clave, desde el Alto Pantanal en territorio brasileño hasta los Esteros del Iberá en Corrientes.
Estas arcas funcionan como una especie de reservorios genéticos con la función de impulsar la dispersión natural de las especies hacia áreas recuperadas. En ese sentido, y para que los animales puedan desplazarse entre arca y arca, se incorpora el compromiso de propietarios privados de campos y empresas, que aportarán refugios intermedios. Con ello se busca recuperar 20 especies nativas amenazadas, entre las que se encuentran la nutria gigante y el yaguareté..
La propuesta cuenta además con el respaldo activo de la filántropa estadounidense Kris Tompkins, quien junto a su difunto esposo Doug Tompkins impulsó la creación y donación de más de 810.000 hectáreas de parques en la Patagonia y el norte argentino.
En pocas palabras
- Jaguar Rivers: Lanzan plan estratégico para crear corredor biológico continuo en la Cuenca del Paraná, abarcando 2.000 km de ríos.
- Protección de especies: La iniciativa busca salvar animales en peligro de extinción mediante la creación de "arcas" y la restauración de hábitats.
- Colaboración regional: Organizaciones de Argentina, Bolivia, Brasil y Paraguay unen esfuerzos para abordar la crisis de biodiversidad en América del Sur.