Buscan crear "arcas de Noé" en los ríos de América del Sur para salvar animales en peligro de extinción

El proyecto para salvar ríos y animales en América del Sur

Según los especialistas que presentaron este proyecto, América del Sur presenta una acelerada deforestación, alteración de regímenes hídricos por la contaminación y represas, y una caída drástica del 94% en las poblaciones de vertebrados en América Latina desde 1970.

Frente a esta realidad, Jaguar Rivers propone utilizar las arterias fluviales como ejes conectores de la biodiversidad:

Ríos estratégicos: La red de monitoreo abarca los tramos de los ríos Paraná, Iguazú, Bermejo, Pilcomayo y Paraguay .

La red de monitoreo abarca los tramos de los ríos . Ecorregiones integradas: El corredor fluvial vincula a seis grandes biomas sudamericanos: la mata atlántica, las yungas, la chiquitanía, el bosque chaqueño, el pantanal y el cerrado .

El corredor fluvial vincula a seis grandes biomas sudamericanos: la . Monitoreo permanente: La iniciativa contará con una flota de cuatro embarcaciones donadas por la firma Rolex para llevar adelante tareas de control y patrullaje científico continuo en los cauces.

La estrategia de las "Arcas de Noé" y la protección de especies amenazadas

Este mismo proyecto contempla la creación de nodos de alta biodiversidad denominados "arcas" en cada ecosistema clave, desde el Alto Pantanal en territorio brasileño hasta los Esteros del Iberá en Corrientes.

Estas arcas funcionan como una especie de reservorios genéticos con la función de impulsar la dispersión natural de las especies hacia áreas recuperadas. En ese sentido, y para que los animales puedan desplazarse entre arca y arca, se incorpora el compromiso de propietarios privados de campos y empresas, que aportarán refugios intermedios. Con ello se busca recuperar 20 especies nativas amenazadas, entre las que se encuentran la nutria gigante y el yaguareté..

La propuesta cuenta además con el respaldo activo de la filántropa estadounidense Kris Tompkins, quien junto a su difunto esposo Doug Tompkins impulsó la creación y donación de más de 810.000 hectáreas de parques en la Patagonia y el norte argentino.