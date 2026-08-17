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Mercado de pases

¿Se va la gran joya? el club europeo que avanzó con todo para llevarse a una figura de Boca

Si bien las primeras versiones hablaban de una oferta cercana a los 6 millones de dólares, en las últimas horas trascendió un nuevo monto por la operación

Luciano Carluccio
Por Luciano Carluccio [email protected]
En Boca creen que es el momento para concretar la salida de este futbolista. 

En Boca creen que es el momento para concretar la salida de este futbolista. 

El mercado de pases de Boca ha entrado en una zona de definiciones. Mientras Juan Román Riquelme trabaja contra reloj para terminar de cerrar el plantel que afrontará el segundo semestre bajo la conducción de Rodolfo Arruabarrena, una operación empieza a cobrar una fuerza inesperada: la salida de Exequiel Zeballos.

El delantero, una de las joyas más preciadas surgidas de las inferiores xeneizes, parece haber llegado a una encrucijada definitiva. Con un contrato que vence a finales de 2026 y ante la falta de un acuerdo para su renovación, la dirigencia entiende que es el momento de escuchar propuestas.

El mercado de pases en Boca, en tiempo de definiciones.&nbsp;

El mercado de pases en Boca, en tiempo de definiciones.

Celta de Vigo pica en punta para llevarse a Zeballos

Tras varios sondeos que quedaron en la nada, como el del Napoli, un competidor picó en punta con intenciones serias: el Celta de Vigo.

Desde España, la postura es clara. Marcos Garcés, director deportivo del conjunto gallego, no se anduvo con vueltas al reconocer el interés.

Zeballos podr&iacute;a salir de Boca en este mercado de pases.&nbsp;

Zeballos podría salir de Boca en este mercado de pases.

"Es muy necesario traer un jugador arriba que nos dé desequilibrio y habilidad en el uno contra uno", confesó Garcés, dejando en evidencia que el perfil de Zeballos es, hoy por hoy, la prioridad absoluta para el Celta.

La danza de números, como suele ocurrir en este tipo de novelas, es el punto clave. Si bien las primeras versiones hablaban de una oferta cercana a los 6 millones de dólares, en las últimas horas trascendió que el club español habría elevado una propuesta formal de 8 millones.

La postura de Boca ante la posible venta de Zeballos

Sin embargo, en Brandsen 805 mantienen la calma: Boca pretende una cifra superior para desprenderse de un jugador que, en plenas condiciones, es una carta de desequilibrio garantizada.

Mientras el futuro del santiagueño se cocina a fuego lento, el Xeneize continúa con su reordenamiento interno. La llegada de nombres como Enner Valencia ha reconfigurado el ataque de Arruabarrena, dejando a algunos futbolistas en una posición de menor protagonismo.

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