¿Se va la gran joya? el club europeo que avanzó con todo para llevarse a una figura de Boca

Desde España, la postura es clara. Marcos Garcés, director deportivo del conjunto gallego, no se anduvo con vueltas al reconocer el interés.

Zeballos podría salir de Boca en este mercado de pases.

"Es muy necesario traer un jugador arriba que nos dé desequilibrio y habilidad en el uno contra uno", confesó Garcés, dejando en evidencia que el perfil de Zeballos es, hoy por hoy, la prioridad absoluta para el Celta.

La danza de números, como suele ocurrir en este tipo de novelas, es el punto clave. Si bien las primeras versiones hablaban de una oferta cercana a los 6 millones de dólares, en las últimas horas trascendió que el club español habría elevado una propuesta formal de 8 millones.

La postura de Boca ante la posible venta de Zeballos

Sin embargo, en Brandsen 805 mantienen la calma: Boca pretende una cifra superior para desprenderse de un jugador que, en plenas condiciones, es una carta de desequilibrio garantizada.

Mientras el futuro del santiagueño se cocina a fuego lento, el Xeneize continúa con su reordenamiento interno. La llegada de nombres como Enner Valencia ha reconfigurado el ataque de Arruabarrena, dejando a algunos futbolistas en una posición de menor protagonismo.