El robot de la NASA cumple 5000 días en Marte: esta es la impresionante imagen que envió para festejar

El primer registro ocurrió el 30 de agosto de 2026 durante la mañana, marcando la jornada cinco mil de la misión. Luego, el 2 de septiembre por la tarde, el explorador tomó una segunda imagen. Las cámaras habitualmente registran el entorno en blanco y negro, pero los especialistas combinaron ambas tomas al recibirlas en la Tierra.

Paisaje marciano

Los técnicos añadieron color como una interpretación artística de la escena. Utilizaron tonos azules para ilustrar la mañana y amarillos para la tarde, creando una foto final con estilo de postal. En el primer plano de la composición se observan varias piezas del vehículo, incluyendo la antena UHF cilíndrica que transmite datos a las naves orbitales.