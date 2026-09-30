El robot de la NASA cumple 5000 días en Marte: esta es la impresionante imagen que envió para festejar

El robot Curiosity de la NASA capturó una espectacular vista panorámica para marcar un momento clave de su expedición. El vehículo superó los 5000 días marcianos explorando la superficie de Marte. Durante una pausa en una cresta arenosa apodada "Chocolatal", el dispositivo utilizó sus cámaras de navegación para registrar el paisaje circundante.
El primer registro ocurrió el 30 de agosto de 2026 durante la mañana, marcando la jornada cinco mil de la misión. Luego, el 2 de septiembre por la tarde, el explorador tomó una segunda imagen. Las cámaras habitualmente registran el entorno en blanco y negro, pero los especialistas combinaron ambas tomas al recibirlas en la Tierra.
Paisaje marciano
Los técnicos añadieron color como una interpretación artística de la escena. Utilizaron tonos azules para ilustrar la mañana y amarillos para la tarde, creando una foto final con estilo de postal. En el primer plano de la composición se observan varias piezas del vehículo, incluyendo la antena UHF cilíndrica que transmite datos a las naves orbitales.
En la parte trasera destaca el generador termoeléctrico de radioisótopos, que funciona como fuente de energía nuclear. La composición también muestra las huellas de las ruedas extendiéndose sobre el terreno. Actualmente, el aparato recorre las estribaciones del Monte Sharp, una montaña de cinco kilómetros de altura. Desde esa posición, la vista desciende directamente hacia el fondo del cráter.