El pasado de Marte vuelve a ofrecer nuevas pistas sobre la presencia de agua en ese planeta. Un estudio publicado en Communications Earth & Environment reveló el descubrimiento de evidencias de que el antiguo cráter Jezero estuvo atravesado por complejos sistemas hídricos en diferentes momentos de su historia.
El descubrimiento de la NASA en Marte que ratifica evidencias de agua y un hallazgo inesperado
Especialistas de la NASA descubren señales de antiguos sistemas hídricos en Marte. Las rocas muestran que el agua interactuó con ellas al menos tres veces
El hallazgo fue realizado a partir de las rocas estudiadas por el rover Perseverance, que llegó al borde interior del cráter en septiembre de 2023. Los investigadores esperaban encontrar principalmente rocas sedimentarias, debido a que la zona se extiende junto a lo que habría sido un antiguo lago marciano.
Sin embargo, se encontraron con algo diferente: rocas ígneas, formadas en profundidad a partir de magma o asociadas con actividad volcánica.
Para los científicos, esas rocas resultaron especialmente valiosas porque sus cristales minerales pueden conservar información sobre las condiciones y el momento en que se formaron.
Descubrimiento de la NASA: Marte tuvo al menos 3 interacciones con el agua
El análisis permitió reconstruir una historia mucho más compleja de lo esperado. Los minerales de la denominada Unidad del Margen presentan señales de haber entrado en contacto con agua en, al menos, tres ocasiones diferentes:
- La primera interacción habría ocurrido cuando agua subterránea rica en dióxido de carbono reaccionó con la olivina. Ese proceso produjo crestas de carbonato que recorren fracturas de la roca madre en las zonas bajas.
- La segunda podría estar relacionada con el antiguo lago que ocupó el cráter Jezero.
- El tercer episodio habría sido particularmente llamativo: un evento de aguas subterráneas calientes provocó la formación de vetas minerales en la zona oriental de la Unidad del Margen. Algunas de esas vetas alcanzan unos 25 centímetros de espesor.
Entre los minerales identificados aparecen sulfato de calcio y fluorita, materiales que suelen formarse cuando agua caliente circula a través de rocas volcánicas.
La evidencia de la NASA apunta así a que el agua no estuvo presente en Marte de una única manera, sino que distintos procesos hídricos modificaron las rocas durante diferentes etapas.
“Ahora sabemos que este lugar se convirtió en una especie de cruce de caminos para sistemas acuosos”, explicó Candice Bedford, autora principal del estudio.
La científica destacó además la importancia del descubrimiento porque el cráter Jezero se encuentra dentro de una de las mayores exposiciones de carbonato de Marte. Por eso, según Bedford, lo aprendido en esta región podría aportar información que exceda ampliamente los límites del cráter.
El estudio suma nuevas evidencias sobre la historia del agua en el Marte primitivo y aporta información clave para reconstruir cómo evolucionaron su superficie y su subsuelo.
En pocas palabras
- Descubrimiento clave: la NASA ratifica evidencias de sistemas hídricos en Marte.
- Hallazgo inesperado: rocas ígneas revelan al menos tres interacciones distintas con el agua.
- Implicancia científica: el estudio aporta información para reconstruir la evolución del agua en Marte.