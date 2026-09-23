El descubrimiento de la NASA en Marte que ratifica evidencias de agua y un hallazgo inesperado

Complejos sistemas hídricos son el epicentro del descubrimiento de los científicos de la NASA. Imagen ilustrativa.

Para los científicos, esas rocas resultaron especialmente valiosas porque sus cristales minerales pueden conservar información sobre las condiciones y el momento en que se formaron.

Descubrimiento de la NASA: Marte tuvo al menos 3 interacciones con el agua

El análisis permitió reconstruir una historia mucho más compleja de lo esperado. Los minerales de la denominada Unidad del Margen presentan señales de haber entrado en contacto con agua en, al menos, tres ocasiones diferentes:

La primera interacción habría ocurrido cuando agua subterránea rica en dióxido de carbono reaccionó con la olivina . Ese proceso produjo crestas de carbonato que recorren fracturas de la roca madre en las zonas bajas.

reaccionó con la . Ese proceso produjo crestas de carbonato que recorren fracturas de la roca madre en las zonas bajas. La segunda podría estar relacionada con el antiguo lago que ocupó el cráter Jezero.

que ocupó el cráter Jezero. El tercer episodio habría sido particularmente llamativo: un evento de aguas subterráneas calientes provocó la formación de vetas minerales en la zona oriental de la Unidad del Margen. Algunas de esas vetas alcanzan unos 25 centímetros de espesor.

Entre los minerales identificados aparecen sulfato de calcio y fluorita, materiales que suelen formarse cuando agua caliente circula a través de rocas volcánicas.

El descubrimiento fue realizado a partir de las rocas estudiadas por el rover Perseverance. Foto: archivo NASA.

La evidencia de la NASA apunta así a que el agua no estuvo presente en Marte de una única manera, sino que distintos procesos hídricos modificaron las rocas durante diferentes etapas.

“Ahora sabemos que este lugar se convirtió en una especie de cruce de caminos para sistemas acuosos”, explicó Candice Bedford, autora principal del estudio.

La científica destacó además la importancia del descubrimiento porque el cráter Jezero se encuentra dentro de una de las mayores exposiciones de carbonato de Marte. Por eso, según Bedford, lo aprendido en esta región podría aportar información que exceda ampliamente los límites del cráter.

El estudio suma nuevas evidencias sobre la historia del agua en el Marte primitivo y aporta información clave para reconstruir cómo evolucionaron su superficie y su subsuelo.