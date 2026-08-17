Boca se dispone a viajar a Paraguay y Enner Valencia paladea su debut en la Copa Sudamericana

Una de las buenas noticias para el refuerzo ecuatoriano Enner Valencia, es la convocatoria para integrar al equipo que viaja a Asunción. El centrodelantero que llegó este mes desde el Pachuca, libre, ya tuvo el visto bueno del cuerpo técnico de Boca y está listo para su debut con la camiseta azul-oro.

El delantero ecuatoriano Enner Valencia podría tener su debut en Boca este martes.

Las bajas y los reemplazantes para el Boca vs. Recoleta

Finalizada su adaptación, reacondicionamiento físico y futbolístico, el ecuatoriano de 36 años fue incluido en la lista de Rodolfo Arruabarrena para el duelo de los octavos de final de la Copa Sudamericana ante Recoleta, donde el Xeneize llega con una ventaja de dos goles, tras el 3 a 1 logrado en La Bombonera.