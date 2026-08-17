Boca Juniors se prepara para viajar este lunes a Paraguay, y el último entrenamiento del Xeneize mostró algunas certezas y una duda respecto al equipo que podrá en cancha el Vasco Arruabarrena para jugar el martes, desde las 19 frente a Recoleta, en Paraguay.
Boca se dispone a viajar a Paraguay y Enner Valencia paladea su debut en la Copa Sudamericana
Con una serie de lesionados Boca enfrentará a Recoleta por los octavos de final de Copa Sudamericana. Arruabarrena convocó al ecuatoriano Enner Valencia
Una de las buenas noticias para el refuerzo ecuatoriano Enner Valencia, es la convocatoria para integrar al equipo que viaja a Asunción. El centrodelantero que llegó este mes desde el Pachuca, libre, ya tuvo el visto bueno del cuerpo técnico de Boca y está listo para su debut con la camiseta azul-oro.
Las bajas y los reemplazantes para el Boca vs. Recoleta
Finalizada su adaptación, reacondicionamiento físico y futbolístico, el ecuatoriano de 36 años fue incluido en la lista de Rodolfo Arruabarrena para el duelo de los octavos de final de la Copa Sudamericana ante Recoleta, donde el Xeneize llega con una ventaja de dos goles, tras el 3 a 1 logrado en La Bombonera.
Enner Valencia, Facundo Herrera, Milton Giménez y Williams Alarcón son los reemplazantes que viajan a Paraguay. Respecto a los lesionados, están Marco Pellegrino, que sufrió un desgarro en el empate frente a Platense y quedará afuera por 21 días; Leandro Lozano, que se resintió de la lesión muscular previa al partido con O’Higgins; y la baja que más dolor le trajo al DT: Leandro Paredes, con lesión en el isquiotibial y tuvo que ser reemplazado en el entretiempo del encuentro contra el Calamar, por la 5° fecha del Clausura.
En pocas palabras
- Boca Juniors: El equipo viajará a Paraguay con una lista de convocados que incluye al delantero Enner Valencia, quien podría debutar en la Copa Sudamericana.
- Copa Sudamericana: Boca enfrenta a Recoleta en los octavos de final con una ventaja de 3-1 obtenida en La Bombonera.
- Lesiones y bajas: El club reporta las ausencias de Marco Pellegrino, Leandro Lozano y Leandro Paredes por distintas dolencias.