Nicolás Bolcato y Leonard Costa, con la cabeza en alto tras la eliminación de la Lepra

"Era muy grande la ilusión y ahora hay que tragar este veneno y levantarse rápido", resumió Bolcato.

"Nosotros trabajamos de la misma manera y se dio un partido cerrado, con pocas llegadas, al final se puso difícil y el equipo no perdió la calma, consiguió el empate, fue a los penales, duele, pero hay que seguir adelante", afirmó.

Luego Bolcato les mandó un mensaje a los seguidores de la Lepra al decir: "Al hincha de Independiente le digo gracias, le doy un agradecimiento total por tanto cariño, por tanto aguante que nos llega".

Leonard Costa, sin reproches tras la caída de la Lepra

"Es fútbol, los penales son suerte y verdad, así que estamos contentos por donde llegamos", comenzó diciendo Leonard Costa.

"Son cosas que pasan, nosotros siempre quisimos ganar, a Bolívar le quisimos ganar, creo que nos vamos de la Copa sin perder en cancha, estoy contento con este grupo y con la hinchada", añadió.

"Tenemos como objetivo ir por la Copa Argentina y pelear por el campeonato como lo venimos haciendo", expresó.

Luego el marcador central de 27 años fue consultado acerca si hay ilusión en el equipo de clasificarse a la Libertadores 2027 y dijo: "Hicimos bastantes puntos en la tabla anual, estamos bien posicionados, creo que estamos primeros todavía y hay que seguir soñando".

"Estamos tranquilos, hicimos un buena copa, es la primera que juega la institución y llegamos lejos, no hay que reprocharle nada a nadie y hay que seguir por el campeonato y por la Copa Argentina", enfatizó.

"Hay que tragar bronca ahora, pensar en el partido que viene y después ir por la Copa Argentina", cerró Costa.