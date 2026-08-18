Independiente Rivadavia cayó por penales ante Fluminense y quedó eliminado de la Copa Libertadores

Por último, Guga marcó el 5 a 4 para los cariocas y el experimentado Fabio (¿se adelantó?) detuvo el remate de Atencio para sentenciar el pase a cuartos de final.

El delantero uruguayo del equipo brasileño Agustín Canobbio fue expulsado por doble amonestación a los 12' del complemento.

En los primeros minutos la Lepra tuvo la iniciativa, presionó en todos los sectores de la cancha e intentó sacarle la pelota al Flu.

Los hinchas de Independente Rivadavia coparon el Malvinas. Foto: Cristian Lozano/ Diario UNO

A los 8 minutos el experimentado Hulk se hizo cargo de un tiro libre y el remate fue bien controlado por Bolcato.

El visitante le planteaba un partido peleado a la Lepra. No había situaciones claras de gol en ambos arcos.

Fluminense trataba de acercarse al arco defendido por Bolcato con un Canobbio encendido por el sector derecho, pero no tenía profundidad.

La Lepra empata con el Flu. Foto: Cristian Lozano/ Diario UNO

El equipo local buscaba por todos los medios marcar la diferencia, pero no encontraba los espacios en el ataque.

A los 35' Hulk envió un tiro de esquina desde la derecha, Thiago Silva la tomó de volea, la pelota se desvió en Canobbio y la pelota se iba apenas desviada. Avisaba el visitante.

Si bien en el primer tiempo el equipo orientado por Marcão (es el DT interino tras la salida del argentino Luis Zubeldía) tuvo chances más claras para anotar, el partido fue muy parejo.

Arce, el goleador de la Copa, hizo el gol de penal para empatar el partido. Foto. Cristian Lozano/UNO

Un cabezazo de Elordi se desviaba en un defensor visitante y la pelota se iba desviada. Llegaba el Azul.

El complemento arrancaba movido. Primero Matías Fernández terminaba mal un contragolpe tras la habilitación de Bolcato y después Arce le pegaba mordido y se perdía el primero.

Se iba expulsado Canobbio tras una falta sobre Matías Fernández.

La Lepra cayó en los penales. Foto: Cristian Lozano/UNO

Tras un buen contragolpe el ingresado Kevin Serna definía bien ante un descuido del dueño de casa y ponía el 1-0 para los brasileños.

El DT azul, Alfredo Berti, movía el banco con los ingresos de Atencio y Sábato. Luego, un cabezazo de Studer era atajado por Fábio.

Había mano clara adentro del área y el árbitro colombiano Andrés Rojas iba al VAR y cobraba penal que Alex Arce transformó en gol para que la definición sea en los penales, luego de que Bolcato evitó el segundo tanto de la visita.

Lo que viene para Independiente Rivadavia

Tras jugar con Fluminense, la Lepra visitará a Independiente de Avellaneda el sábado 22 de agosto a las 18.30, en un partido de la sexta fecha del Torneo Clausura.