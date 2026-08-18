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Independiente Rivadavia cayó por penales ante Fluminense y quedó eliminado de la Copa Libertadores

Independiente Rivadavia perdió en los penales ante Fluminense y no pudo superar los octavos de final de la Copa Libertadores

Gustavo Privitera
Por Gustavo Privitera [email protected]
Independiente Rivadavia no pudo con Fluminense.

Independiente Rivadavia no pudo con Fluminense.

Foto: Cristian Lozano/ Diario UNO

Independiente Rivadavia empató 1 a 1 y luego perdió 5 a 4 en los penales ante Fluminense en el estadio Malvinas Argentinas en la revancha de los octavos de final de la Copa Libertadores.

A los 31' del complemento el colombiano Kevin Serna abrió el marcador para el Fluminense y a los 49' igualó Alex Arce, de penal. Por eso la definición de la serie fue en la definición por penales.

Este es el equipo de la Lepra que se despidi&oacute; invicto de la Copa Libertadores.

Este es el equipo de la Lepra que se despidió invicto de la Copa Libertadores.

En esa instancia Thiago Silva marcó el 1 a 0, Matías Fernández igualó, Luciano Acosta, el ex Boca, remató por arriba del travesaño, Villalba puso arriba a la Lepra, René puso las cosas 2 a 2, Fabio atajó el disparo de Florentín, Hércules hizo el tercero del Flu, Salas empató la serie, y luego Martinelli y Arce convirtieron sus remates para que la primera serie de 5 remates termine 4 a 4.

Por último, Guga marcó el 5 a 4 para los cariocas y el experimentado Fabio (¿se adelantó?) detuvo el remate de Atencio para sentenciar el pase a cuartos de final.

El delantero uruguayo del equipo brasileño Agustín Canobbio fue expulsado por doble amonestación a los 12' del complemento.

En los primeros minutos la Lepra tuvo la iniciativa, presionó en todos los sectores de la cancha e intentó sacarle la pelota al Flu.

Los hinchas de Independente Rivadavia coparon el Malvinas.

Los hinchas de Independente Rivadavia coparon el Malvinas.

A los 8 minutos el experimentado Hulk se hizo cargo de un tiro libre y el remate fue bien controlado por Bolcato.

El visitante le planteaba un partido peleado a la Lepra. No había situaciones claras de gol en ambos arcos.

Fluminense trataba de acercarse al arco defendido por Bolcato con un Canobbio encendido por el sector derecho, pero no tenía profundidad.

La Lepra empata con el Flu.

La Lepra empata con el Flu.

El equipo local buscaba por todos los medios marcar la diferencia, pero no encontraba los espacios en el ataque.

A los 35' Hulk envió un tiro de esquina desde la derecha, Thiago Silva la tomó de volea, la pelota se desvió en Canobbio y la pelota se iba apenas desviada. Avisaba el visitante.

Si bien en el primer tiempo el equipo orientado por Marcão (es el DT interino tras la salida del argentino Luis Zubeldía) tuvo chances más claras para anotar, el partido fue muy parejo.

Arce, el goleador de la Copa, hizo el gol de penal para empatar el partido.

Arce, el goleador de la Copa, hizo el gol de penal para empatar el partido.

Un cabezazo de Elordi se desviaba en un defensor visitante y la pelota se iba desviada. Llegaba el Azul.

El complemento arrancaba movido. Primero Matías Fernández terminaba mal un contragolpe tras la habilitación de Bolcato y después Arce le pegaba mordido y se perdía el primero.

Se iba expulsado Canobbio tras una falta sobre Matías Fernández.

La Lepra cay&oacute; en los penales.

La Lepra cayó en los penales.

Tras un buen contragolpe el ingresado Kevin Serna definía bien ante un descuido del dueño de casa y ponía el 1-0 para los brasileños.

El DT azul, Alfredo Berti, movía el banco con los ingresos de Atencio y Sábato. Luego, un cabezazo de Studer era atajado por Fábio.

Había mano clara adentro del área y el árbitro colombiano Andrés Rojas iba al VAR y cobraba penal que Alex Arce transformó en gol para que la definición sea en los penales, luego de que Bolcato evitó el segundo tanto de la visita.

Lo que viene para Independiente Rivadavia

Tras jugar con Fluminense, la Lepra visitará a Independiente de Avellaneda el sábado 22 de agosto a las 18.30, en un partido de la sexta fecha del Torneo Clausura.

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