Independiente Rivadavia se fue de la Copa Libertadores con la cabeza en alto: las voces de los protagonistas

"Creo que estábamos bien, que hicimos un partido correcto, tal vez con la expulsión de ellos, nos aceleramos un poquito, pero bueno, es normal querer ir para adelante, pero bueno, hoy los penales no nos acompañaron, no tuvimos esa suerte, y se definió por eso", analizó.

Bucca agradeció el apoyo de los hinchas de la Lepra

"Creo que con el correr del tiempo nos vamos a dar cuenta de lo que logramos y lo que hicimos. Obviamente queríamos mucho más y merecíamos también. Hicimos buenos partidos, pero bueno, esto es así, en otros momentos el año pasado se nos dio, ahora no", dijo Leonel Bucca en la zona mixta del Malvinas.

"Ellos se cerraron muy atrás con centrales muy altos, por ahí recorrimos mucho a los centros, pero bueno, ellos salieron de contra, será cuestión de ver qué ocurrió", analizó el mediocampista.

Bucca resaltó el apoyo de los hinchas de la Lepra: "El estadio estaba lleno, nos acompañaron también allá en Brasil las dos veces que fuimos. Queremos agradecerles a ellos por el apoyo de todo el año, sabemos lo difícil que es y están siempre presentes"

"Esto sigue. Tenemos el torneo local y la Copa Argentina que también nos dio mucho, nos dio todo esto". sentenció el volante antes de despedirse.