¿Tu celular está seguro? La nueva IA de Google te protege de estafas al instante

Los 3 beneficios concretos que vas a notar en tu pantalla

Esta tecnología desarrollada por Google trabaja de forma silenciosa en el sistema operativo, detectando fallas en aplicaciones habituales y bloqueando accesos no autorizados sin interrumpir la navegación del usuario.

La inteligencia artificial de Google protege contra phishing, repara aplicaciones con fallas y blinda datos privados de exposiciones. Google Blog

El verdadero salto de esta herramienta de inteligencia artificial se refleja en la seguridad y fluidez con la que realizás tus tareas de todos los días: