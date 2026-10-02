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Cómo funciona Dots, el nuevo agente de OpenAI que promete manejar tus correos y reuniones

La nueva herramienta de OpenAI que asume tareas laborales por su cuenta. Así cambia la tecnología en el trabajo

Jimena Díaz
Por Jimena Díaz [email protected]
OpenAI presenta Dots, una inteligencia artificial que gestiona tareas laborales sin supervisión constante. Su modelo base está impulsado por GPT-6 Astra.

OpenAI presenta Dots, una inteligencia artificial que gestiona tareas laborales sin supervisión constante. Su modelo base está impulsado por GPT-6 Astra.

La llegada de las plataformas de inteligencia artificial conversacionales permitió resolver búsquedas y redactar textos en segundos, pero requería que el usuario guiara cada paso. La nueva apuesta de OpenAI da un salto cualitativo al presentar asistentes "siempre activos" capaces de ejecutar procesos completos en el entorno laboral sin necesidad de recibir instrucciones constantes.

Cómo se integra la inteligencia artificial en el ecosistema laboral

Mientras OpenAI advierte sobre los riesgos de la inteligencia artificial, lanza su herramienta más autónoma. Esta tecnología busca transformar la rutina diaria delegando la gestión operativa en agentes digitales que operan en segundo plano, cambiando la forma en que los profesionales interactúan con sus herramientas habituales.

Este modelo transforma la rutina diaria delegando la gesti&oacute;n operativa en agentes digitales, como por ejemplo para pedir comida.

Este modelo transforma la rutina diaria delegando la gestión operativa en agentes digitales, como por ejemplo para pedir comida.

El sistema está diseñado para conectarse de manera fluida con las aplicaciones corporativas más utilizadas y asumir responsabilidades como si se tratara de un colaborador más:

  • Gestión de reuniones y agenda: la inteligencia artificial se conecta con plataformas como Slack y Microsoft Teams para coordinar horarios entre equipos, enviar recordatorios y resumir los puntos clave de cada encuentro.
  • Procesamiento de correo y documentos: el agente administra la bandeja de entrada, prioriza mensajes urgentes, redacta borradores de respuesta y prepara facturas o informes periódicos.
  • Navegación propia en la nube: para no comprometer la memoria del dispositivo local, el programa utiliza su propio navegador en la nube para buscar información y validar datos de forma independiente.
  • Próximas conexiones de voz: la hoja de ruta de la compañía contempla integrar llamadas de voz y mensajes SMS para resolver gestiones fuera de la computadora.
La tecnolog&iacute;a se conecta a Slack y Teams para administrar reuniones, correos y documentos.

La tecnología se conecta a Slack y Teams para administrar reuniones, correos y documentos.

Límites de permisos y seguridad corporativa

Delegar tareas críticas en la tecnología de OpenAI exige establecer barreras claras. Para proteger la privacidad de la empresa, el agente solo accede a los archivos locales o bases de datos a las que se le otorguen permisos explícitos.

Revisar y acotar los accesos de estos asistentes autónomos permite aprovechar sus beneficios en productividad sin exponer información sensible ni perder el control sobre los flujos de trabajo diarios.

En pocas palabras

  • Agente autónomo: OpenAI presenta Dots, una IA que gestiona tareas laborales sin supervisión constante.
  • Integración laboral: la tecnología se conecta a Slack y Teams para administrar reuniones, correos y documentos.
  • Seguridad: el sistema requiere permisos explícitos para acceder a datos corporativos, garantizando el control.
Resumen generado por Thinkindot AI

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