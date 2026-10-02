Cómo funciona Dots, el nuevo agente de OpenAI que promete manejar tus correos y reuniones

Cómo se integra la inteligencia artificial en el ecosistema laboral

Mientras OpenAI advierte sobre los riesgos de la inteligencia artificial, lanza su herramienta más autónoma. Esta tecnología busca transformar la rutina diaria delegando la gestión operativa en agentes digitales que operan en segundo plano, cambiando la forma en que los profesionales interactúan con sus herramientas habituales.

Este modelo transforma la rutina diaria delegando la gestión operativa en agentes digitales, como por ejemplo para pedir comida.

El sistema está diseñado para conectarse de manera fluida con las aplicaciones corporativas más utilizadas y asumir responsabilidades como si se tratara de un colaborador más: