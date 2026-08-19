Ya son 7 las víctimas fatales en accidentes de tránsito en lo que va de agosto y 69 en 2026

Siete muertes en agosto y una estadística que supera al 2025

Los registros oficiales muestran que, hasta el 18 de agosto, 7 personas murieron en siniestros viales en la provincia, mientras que en 2025 hubo 6 fallecidos por accidentes de tránsito en ese mes.

Fallecidos en el mes:

Agosto de 2025: 6

Agosto de 2026: 7

Si se amplía el foco a los números anuales, hasta el 18 de agosto de 2026 se registraron 69 fallecidos en siniestros viales en Mendoza, contra 84 en el mismo período de 2025. Es decir, 15 muertes menos y una baja cercana al 18% interanual.

Acumulado anual:

2025: 84 fallecidos

2026: 69 fallecidos

La mejora en el acumulado convive, sin embargo, con hechos como el de la ruta 60, que recuerdan que la estadística no alcanza a reflejar el impacto de cada tragedia individual en las familias y comunidades mendocinas.

Imágenes del siniestro vial en Ruta 60. Una madre y sus dos hijas murieron por las graves lesiones. El otro conductor involucrado falleció esa misma noche, camino al hospital.

Tampoco disminuye la preocupación por el siniestro ocurrido en el Acceso Este en el que un padre de familia murió al caer del puente, en un accidente vial en el que habría sido embestido de atrás por una Jeep.

El caso de gran impacto fue el del fallecimiento de Claudio Assenza, de 43 años, quien iba junto a su familia en Nissan Kicks blanca. Su esposa y uno de sus hijos todavía permanecen internados por las lesiones sufridas.

Los números de los accidentes viales en Mendoza. Infografía realizada con IA a partir de la información de esta nota.

La campaña que apunta a reducir la velocidad

En este contexto, el Gobierno de Mendoza presentó a inicios de agosto la campaña provincial "Reducí la velocidad. Salvá tu vida", enmarcada en el Plan Integral de Seguridad Vial.

La iniciativa busca promover una conducción responsable, con foco en tres ejes: el respeto de las velocidades máximas, el uso de los elementos de seguridad y la eliminación de conductas de riesgo al volante.

Una imagen del reciente accidente sobre el Acceso Este, en el ingreso a la Ciudad de Mendoza.

Uno de los principales focos está puesto en los motociclistas: según los datos difundidos durante la presentación, más del 50% de las víctimas fatales en siniestros viales de la provincia involucra a este grupo, considerado el de mayor vulnerabilidad en las rutas mendocinas.

A esto se suma el fuerte crecimiento del parque de motos. Durante el primer semestre de 2026 se patentaron 13.696 motocicletas en Mendoza, frente a las 11.757 del mismo período de 2025: un incremento del 16,5%.

La velocidad, en el centro de la prevención

La campaña oficial pone el foco en la velocidad como uno de los factores que más agravan las consecuencias de un accidente vial. Circular por encima de los límites permitidos reduce el tiempo de reacción ante un imprevisto, aumenta la distancia necesaria para frenar y disminuye el control del vehículo. Ante un impacto, además, la mayor velocidad tiende a incrementar la gravedad de las lesiones.

El mensaje elegido por el Gobierno es contundente: "No aceleres tu muerte", una consigna que invita a bajar la velocidad para proteger tanto a quien conduce como al resto de las personas que circulan por la vía pública.