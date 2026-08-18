Por la muerte de Alan Villouta, el empresario Verdenelli apeló la condena en la Corte de la Nación

El empresario Alejandro Verdenelli fue condenado en 2020 por la muerte de Alan Villouta. Hace una semana fue sobreseído por prescripción de la acción penal porque la Suprema Corte lo notificó 3 días después del vencimiento de los plazos legales.

El caso Alan Villouta y la condena a Alejandro Verdenelli

El 14 de abril de 2020, el empresario Alejandro Verdenelli fue condenado a 3 años de prisión en suspenso por atropellar y matar a Alan Villouta, quien cruzaba el Acceso Sur a pie a la altura del centro comercial La Barraca, en Guaymallén.

La sentencia fue apelada, estuvo en la Suprema Corte de Justicia durante casi 6 años y la Sala II, integrada por los supremos Mario Adaro, José Valerio y Omar Palermo, la confirmó en febrero de 2026.

La Sala II de la Corte de Mendoza, integrada por los supremos José Valerio, Omar Palermo y Mario Adaro, tardó casi 6 años en resolver la apelación del condenado Alejandro Verdenelli. Ése fue el comienzo de la caída de la causa judicial.

La defensa de Verdenelli presentó un Recurso Extraordinario Federal que fue resuelto el 13 de abril de 2026, un día antes de que la condena cayera por vencimiento del plazo de la acción penal.

La notificación tardía que hizo caer la condena

Verdenelli fue notificado de esa decisión 3 días después del límite, por lo cual la condena quedó al borde de la prescripción. Esto se concretó el martes 11 de agosto.

El empresario Alejandro Verdenelli fue sobreseído por prescripción de la acción penal cuando el Tribunal Penal Colegiado -integrado por los jueces Mauricio Juan, Horacio Cadile y Federico Martínez- se valió de argumentos de la Suprema Corte de Justicia para considerar que una sentencia queda firme cuando el imputado es notificado personalmente -lo que garantiza sus chances de seguir defendiéndose en instancias posteriores- y no cuando se emite el fallo.

El escándalo de la prescripción del caso Alan Villouta-Alejandro Verdenelli puso en jaque a la Suprema Corte de Justicia.

Además, el gobernador Alfredo Cornejo anunció que promoverá una reforma legislativa para fijar plazos de resolución de expedientes a la Suprema Corte de Justicia.