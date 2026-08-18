Mientras en Mendoza no cesa el escándalo por la prescripción del caso Alan Villouta, el empresario Alejandro Verdenelli acudió a la Corte Suprema de Justicia de la Nación con un recurso de Queja contra la condena por homicidio imprudente en perjuicio del muchacho de 21 años, ocurrido en 2017.
Por la muerte de Alan Villouta, el empresario Verdenelli apeló la condena en la Corte de la Nación
A pesar de la polémica prescripción de la causa en Mendoza, el condenado por la muerte de Alan Villouta acudió a la Corte nacional con un recurso de Queja
Lo confirmó Eduardo de Oro, abogado defensor de Alejandro Verdenelli, quien el martes 11 de agosto fue sobreseído en Mendoza por la prescripción de la acción penal al haber sido notificado 3 días después del vencimiento de los plazos legales.
De Oro dijo a Diario UNO que dará "todas las batallas legales que se presenten, incluso las que promuevan las autoridades judiciales y políticas", en referencia a los planteos en Casación que preparan la familia de Alan Villouta, el Ministerio Público Fiscal y el Ministerio de Seguridad en el rol de asistencia a las víctimas.
El caso Alan Villouta y la condena a Alejandro Verdenelli
El 14 de abril de 2020, el empresario Alejandro Verdenelli fue condenado a 3 años de prisión en suspenso por atropellar y matar a Alan Villouta, quien cruzaba el Acceso Sur a pie a la altura del centro comercial La Barraca, en Guaymallén.
La sentencia fue apelada, estuvo en la Suprema Corte de Justicia durante casi 6 años y la Sala II, integrada por los supremos Mario Adaro, José Valerio y Omar Palermo, la confirmó en febrero de 2026.
La defensa de Verdenelli presentó un Recurso Extraordinario Federal que fue resuelto el 13 de abril de 2026, un día antes de que la condena cayera por vencimiento del plazo de la acción penal.
La notificación tardía que hizo caer la condena
Verdenelli fue notificado de esa decisión 3 días después del límite, por lo cual la condena quedó al borde de la prescripción. Esto se concretó el martes 11 de agosto.
El empresario Alejandro Verdenelli fue sobreseído por prescripción de la acción penal cuando el Tribunal Penal Colegiado -integrado por los jueces Mauricio Juan, Horacio Cadile y Federico Martínez- se valió de argumentos de la Suprema Corte de Justicia para considerar que una sentencia queda firme cuando el imputado es notificado personalmente -lo que garantiza sus chances de seguir defendiéndose en instancias posteriores- y no cuando se emite el fallo.
El escándalo de la prescripción del caso Alan Villouta-Alejandro Verdenelli puso en jaque a la Suprema Corte de Justicia.
Además, el gobernador Alfredo Cornejo anunció que promoverá una reforma legislativa para fijar plazos de resolución de expedientes a la Suprema Corte de Justicia.
En pocas palabras
- Empresario Verdenelli: apeló ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación la condena por homicidio imprudente.
- Caso Alan Villouta: la causa en Mendoza generó polémica por la prescripción de la acción penal.
- Recurso de Queja: la defensa busca revocar la sentencia judicial de 2020.