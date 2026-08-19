Sin perdón de Dios: sacerdote chocó a dos motociclistas y se dio a la fuga

Una camioneta con un rosario en la caja embistió a los damnificados en ese cruce. Los chicos cayeron al asfalto con varias heridas, y luego relataron que "el conductor se fue" del lugar rápidamente. "Como pudieron, los chicos se levantaron y pidieron ayuda", explicó Galván.

La policía tuvo que buscar al sacerdote fugitivo.

Investigación en curso

El padre de Jeremías relató su desesperación al ver a su hijo lastimado sobre el pavimento. "Cuando vi a mi hijo con la cara ensangrentada me asusté mucho, avisé para que hicieran cierre de rutas", detalló el hombre.

Efectivos policiales se pusieron a localizar el rodado fugado, y lo consiguieron horas más tarde, en la localidad de Pinto de esa provincia. La sorpresa llegó al identificar al conductor del vehículo.

"Grande fue mi sorpresa cuando descubrieron que se trataba del padre Miguel Espíndola", confesó Galván. El responsable del vehículo argumentó ante las autoridades que circulaba con la música muy alta, y afirmó no haberse dado cuenta de nada.

Galván llevó tranquilidad sobre el estado de salud de los jóvenes afectados. "Por suerte mi hijo y los otros chicos están todos bien, están con dolor, pero están fuera de peligro", aseguró.

La fiscal Fernanda Vittar tomó intervención en el caso judicial y ordenó un test de alcoholemia grabado en video frente a dos testigos. El cura quedó demorado preventivamente, aunque recuperó la libertad en las últimas horas.