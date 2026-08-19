Sin perdón de Dios: sacerdote chocó a dos motociclistas y se dio a la fuga

Un sacerdote protagonizó un grave incidente vial la noche del lunes en la provincia de Santiago del Estero. Al mando de una camioneta blanca, el religioso embistió a un grupo de motociclistas en la localidad de Sumampa, Santiago del Estero, para luego escapar de la escena sin brindar asistencia a las víctimas.
Un sacerdote en fuga
El siniestro ocurrió cerca de las 21 horas en la intersección de la ruta 1 con la avenida Nuestra Señora de la Consolación. El padre de uno de los afectados, Cristian Galván, denunció el hecho luego de enterarse de las lesiones de su hijo Jeremías.
Los jóvenes regresaban a sus hogares tras disputar un partido de pádel, y se dirigían a visitar a un amigo enfermo antes de sufrir el accidente.
Una camioneta con un rosario en la caja embistió a los damnificados en ese cruce. Los chicos cayeron al asfalto con varias heridas, y luego relataron que "el conductor se fue" del lugar rápidamente. "Como pudieron, los chicos se levantaron y pidieron ayuda", explicó Galván.
Investigación en curso
El padre de Jeremías relató su desesperación al ver a su hijo lastimado sobre el pavimento. "Cuando vi a mi hijo con la cara ensangrentada me asusté mucho, avisé para que hicieran cierre de rutas", detalló el hombre.
Efectivos policiales se pusieron a localizar el rodado fugado, y lo consiguieron horas más tarde, en la localidad de Pinto de esa provincia. La sorpresa llegó al identificar al conductor del vehículo.
"Grande fue mi sorpresa cuando descubrieron que se trataba del padre Miguel Espíndola", confesó Galván. El responsable del vehículo argumentó ante las autoridades que circulaba con la música muy alta, y afirmó no haberse dado cuenta de nada.
Galván llevó tranquilidad sobre el estado de salud de los jóvenes afectados. "Por suerte mi hijo y los otros chicos están todos bien, están con dolor, pero están fuera de peligro", aseguró.
La fiscal Fernanda Vittar tomó intervención en el caso judicial y ordenó un test de alcoholemia grabado en video frente a dos testigos. El cura quedó demorado preventivamente, aunque recuperó la libertad en las últimas horas.
En pocas palabras
- Sacerdote prófugo: un sacerdote de Santiago del Estero embistió a motociclistas y huyó sin asistir a las víctimas.
- Identificación y excusa: el conductor, identificado como el padre Miguel Espíndola, afirmó no haberse dado cuenta del accidente por música alta.
- Estado de las víctimas: los jóvenes heridos se encuentran fuera de peligro, aunque con dolores por el impacto.