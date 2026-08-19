Copa Argentina: Riestra y Banfield ganaron por penales y se cruzarán en los cuartos de final

En los penales Riestra fue efectivo con Benegas, Facundo Miño, Tomás González y Milton Céliz y Gimnasia convirtió por intermedio de Nacho Fernández y Lucas Janson, mientras que Agustín Auzmendi falló y Nicolás Colazo desvió su remate.

Banfield eliminó a Midland de la Copa Argentina

Banfield jugó un buen primer tiempo pero le tocó sufrir mucho en la segunda parte para imponerse por 4-3 en los penales ante Midland, tras empatar 2-2 en tiempo reglamentario, en un encuentro disputado en el estadio Nuevo Francisco Urbano, de Deportivo Morón.

El Taladro terminó el primer tiempo en ventaja con goles de Alexander Machado, de penal, y Tomás Adoryan, a los 15' y 22', respectivamente, mientras que el Funebrero igualó a los 3' y 7' de la segunda parte por medio de Facundo Marín y Luciano Recalde.

En la definición por penales, para el equipo albiverde marcaron Federico Anselmo, David Zalazar, Nicolás Meriano y Lautaro Gómez, mientras que Bruno Sepúlveda no pudo superar al arquero Mauro Leguiza.

Por otro lado, el arquero Facundo Sanguinetti fue el héroe de la noche, al detener los disparos de Marcos Roseti y Rodrigo Cao, mientras que lograron convertir el defensor Luciano Recalde, Matías Flores y Leguiza.

Con la clasificación, el equipo de Pedro Troglio jugará los cuartos de final ante Deportivo Riestra, con fecha, horario y estadio a confirmar, en búsqueda de jugar las semifinales. Todos los partidos de la Copa Argentina son televisados en vivo por TyC Sports.

El cuadro de la Copa Argentina

Los octavos de final de la Copa Argentina 2026