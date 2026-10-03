Mendoza recibe un encuentro nacional de Marcha Nórdica

El piedemonte y la precordillera mendocina serán el escenario de las actividades deportivas del Encuentro nacional de Marcha Nórdica.

Martes: apertura en el Parque del 8° Encuentro Nacional de Marcha Nórdica

La apertura de este encuentro se hace en el Parque General San Martín, el martes 6 de octubre. Los participantes se reunirán a las 16:15 en los Portones del Parque (Boulogne Sur Mer y Avenida Emilio Civit). La apertura oficial comenzará a las 17 en el escenario de Deporte Abierto, ubicado en la intersección de Avenida Las Tipas y El Rosedal (detrás del Mendoza Tenis Club).

La jornada incluirá una marcha por el circuito del Lago. Durante la semana, el programa contempla recorridos por el Cerro de la Gloria, La Crucecita y el Cerro Campanario, el Perilago del dique Potrerillos, y la Quebrada de Isidris, en la base del Cerro Arco.

La marcha Nórdica es una actividad que incluye todos los rangos etarios y se puede practicar en las más diversas geografías.

Todas las actividades del Encuentro y festejo de 15 años de trayectoria

Las actividades se realizarán con el acompañamiento de instructores y guías. La experiencia se completará con una jornada en las Termas de Cacheuta y visitas a bodegas y viñedos y olivícolas, entre ellos Durigutti y Norton, integrando actividad física, recreación y propuestas vinculadas con la identidad turística de Mendoza.

El cierre del encuentro incluirá una celebración en el Club Mendoza de Regatas por el 15º aniversario de la Escuela Argentina de Marcha Nórdica y el 4° aniversario de Marcha Nórdica Mendoza. Será una oportunidad para compartir el camino recorrido y fortalecer los vínculos entre instructores y deportistas de diferentes ciudades del país.

Qué es la Marcha Nórdica

La caminata nórdica o marcha nórdica (en inglés, Nordic walking) es un deporte aérobico y ejercicio al aire libre que consiste en caminar con la ayuda e impulso de bastones similares a los utilizados en el esquí, lo que suma a la actividad de los miembros inferiores, como una caminata común, el movimiento de las extremidades superiores, munidas de bastones, lo que hace que ejercicio sea más integral.

La Marcha Nórdica nació como actividad anexa al esquí nórdico o de fondo, y era para el entrenamiento de los atletas fuera de temporada invernal.

Este deporte nació en los años 1930, cuando la mayoría de los esquiadores de fondo -deporte tradicional en la zona del Báltico- empezaron a incluir en sus entrenamientos de verano y otoño lo que llamaron "marcha con bastones" o "caminata con bastones", con el fin de mejorar su condición física y poder en invierno comenzar los entrenamientos con la intensidad adecuada.

Quienes apoyan y organizan el 8° Encuentro Nacional

El encuentro nacional está destinado a integrantes de la Escuela previamente inscriptos. El 8º Encuentro Nacional de Marcha Nórdica ha sido declarado de Interés Legislativo por la Honorable Cámara de Senadores Prov. de Mendoza y también declarado de Interés Deportivo y Turístico Municipal por el Concejo Deliberante de la Municipalidad de Luján Cuyo.

La organización de este encuentro nacional ha sido trabajo de la Escuela Argentina de Marcha Nórdica y Marcha Nórdica Mendoza, y cuenta con el apoyo de la Honorable Cámara de Senadores de Mendoza, Dirección de Biodiversidad y Ecoparque, Honorable Concejo deliberante de la Municipalidad de Luján de Cuyo, Dirección de Deportes y Recreación de la Municipalidad de Luján de Cuyo, Municipalidad de Las Heras, Parque Deportivo de Montaña de la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza, Dirección de Deporte Social y Comunitario del Gobierno de Mendoza.

Para mayor información, contactar a los organizadores en sus redes sociales: @marchanordica_oficial y @marchanordicamendoza.