Los jubilados de Mendoza llegaron a la marcha número 135 en reclamo por sus salarios

Los jubilados y pensionados de Mendoza cumplieron este miércoles la marcha número 135 desde que comenzaron a manifestarse en febrero de 2024 a los pocos meses de la asunción de Javier Milei como presidente de la Nación.
Tras aquellas primeras movilizaciones, autoconvocadas de boca en boca y por redes sociales, la mayoría se agrupó en Jubypen (Jubilados y Pensionados de Mendoza) que comenzó a organizar estas marchas que se realizan todas las semanas en cualquier estación del año, con frío o con calor y hasta con nieve.
En los últimos tiempos también comenzaron a expresarse en calles y plazas de Godoy Cruz, San Rafael, General Alvear y San Martín. Junto a los jubilados se movilizan gremios, organizaciones sociales y barriales, representantes de organismos de derechos humanos y agrupaciones estudiantiles, entre otros. También lo hacen colectivos vinculados con las personas con discapacidad.
Contra el ajuste y la pérdida de beneficios
Como desde la primera marcha de hace más de dos años y medio en esta ocasión los jubilados volvieron a reclamar por sus bajos salarios y por la pérdida de beneficios en especial los relacionados con los remedios y la atención médica.
El punto de partida nuevamente fue el vértice suroeste de la plaza San Martín para desde allí dar la vuelta completa y terminar frente al monumento al general San Martín, con un breve acto y discursos.
En otras ocasiones las marchas se han extendido hasta las calles del centro de la Ciudad de Mendoza y también han llegado hasta la sede del PAMI en Mendoza, sobre calle Belgrano de Capital. Allí, nunca los atendieron.
La manifestación concluyó con el Himno Nacional para luego desconcentrarse sin que se registrara ningún tipo de incidente tal como ha acontecido desde el principio y al contrario de lo que pasa en Buenos Aires por la actuación -muchas veces desmedida- de la policía.
En pocas palabras
- Jubilados de Mendoza: cumpliero 135 marchas semanales desde febrero de 2024 reclamando por salarios y beneficios.
- Organización y Apoyo: Autoconvocados en Jubypen, reciben apoyo de gremios, organizaciones sociales y agrupaciones estudiantiles.
- Reclamos Continuos: Las protestas buscan frenar el ajuste y la pérdida de beneficios, especialmente en salud y medicamentos.