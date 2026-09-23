Los jubilados de Mendoza llegaron a la marcha número 135 en reclamo por sus salarios

Los jubilados de Mendoza marcharon por la plaza San Martín. Foto: gentileza Miguel Cicconi

Contra el ajuste y la pérdida de beneficios

Como desde la primera marcha de hace más de dos años y medio en esta ocasión los jubilados volvieron a reclamar por sus bajos salarios y por la pérdida de beneficios en especial los relacionados con los remedios y la atención médica.

En esa caja llevada por un grupo de jóvenes solidarios, los jubilados depositan sus deseos y pensamientos. Foto: gentileza Miguel Cicconi

El punto de partida nuevamente fue el vértice suroeste de la plaza San Martín para desde allí dar la vuelta completa y terminar frente al monumento al general San Martín, con un breve acto y discursos.

En otras ocasiones las marchas se han extendido hasta las calles del centro de la Ciudad de Mendoza y también han llegado hasta la sede del PAMI en Mendoza, sobre calle Belgrano de Capital. Allí, nunca los atendieron.

Muchas pancartas con distintas consignas exhiben los jubilados cada miércoles. Foto: gentileza Miguel Cicconi

La manifestación concluyó con el Himno Nacional para luego desconcentrarse sin que se registrara ningún tipo de incidente tal como ha acontecido desde el principio y al contrario de lo que pasa en Buenos Aires por la actuación -muchas veces desmedida- de la policía.