Los jubilados de Mendoza llegaron a la marcha número 130 en dos años y medio

Por 130ª vez desde que comenzaron sus reclamos, los jubilados de Mendoza marcharon este miércoles por la plaza San Martín. En esta ocasión extendieron su caminata a algunas calles del centro.
Autoconvocados por redes sociales y por el boca a boca, los adultos mayores se movilizaron por primera vez en febrero de 2024 en reclamo por el ajuste que aplicó Javier Milei en sus primeros meses de gestión y que impactó en los salarios de los jubilados.
Desde entonces todos los miércoles hubo marchas, con frío o con calor y hasta con lluvia, con la plaza San Martín como punto de concentración y de partida.
Miércoles de marcha
Tras las primeras marchas los jubilados y pensionados se organizaron y se agruparon en Jubypen y Coyron para la organización de las movilizaciones a las que se fueron sumando organizaciones gremiales, sociales, barriales, de derechos humanos, ambientalistas y estudiantiles, además de partidos políticos.
Los reclamos se agudizaron cuando se produjeron recortes de beneficios, más que nada en lo relacionado con los remedios por parte del PAMI.
Y con el correr de las marchas también comenzaron a manifestarse familiares y representantes de personas con discapacidad que se sintieron afectados por las medidas del gobierno nacional,
Sin bien la mayor parte de los cuestionamientos se ha dirigido al presidente Javier Milei, el gobierno provincial no ha estado exento de las críticas, expresadas verlbamente o con carteles.
En la marcha número de los jubilados y pensionados de Mendoza, la movida llegó hasta la avenida San Martín para retornar luego a la plaza y finalizar con el clásico canto del Himno Nacional luego de los discursos de los representantes de las diferentes organizaciones participantes.
En esta oportunidad se aludió además que también se realizan marchas en las plazas departamentales de Godoy Cruz, San Martín y San Rafael.
En pocas palabras
- Jubilados mendocinos: realizaron su 130ª marcha este miércoles, continuando sus reclamos desde febrero de 2024.
- Ajustes del gobierno: las movilizaciones iniciaron en respuesta a los recortes aplicados por el gobierno nacional en salarios y beneficios, como los medicamentos del PAMI.
- Organización y alcance: los jubilados se autoconvocan y cuentan con el apoyo de diversas organizaciones, extendiendo sus reclamos también a plazas departamentales.