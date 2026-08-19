Los jubilados de Mendoza llegaron a la marcha número 130 en dos años y medio

El Movimiento Independiente de Jubilados y Pensionados se hizo presente. Foto: gentileza Miguel Cicconi

Miércoles de marcha

Tras las primeras marchas los jubilados y pensionados se organizaron y se agruparon en Jubypen y Coyron para la organización de las movilizaciones a las que se fueron sumando organizaciones gremiales, sociales, barriales, de derechos humanos, ambientalistas y estudiantiles, además de partidos políticos.

Muchas mujeres animan las marchas de los jubilados. Foto: gentileza Miguel Cicconi

Los reclamos se agudizaron cuando se produjeron recortes de beneficios, más que nada en lo relacionado con los remedios por parte del PAMI.

Y con el correr de las marchas también comenzaron a manifestarse familiares y representantes de personas con discapacidad que se sintieron afectados por las medidas del gobierno nacional,

Despedidos se sumaron a la marcha. Foto: gentileza Miguel Cicconi

Pasa una jubilada frente al cordón policial. Foto: gentileza Miguel Cicconi

Sin bien la mayor parte de los cuestionamientos se ha dirigido al presidente Javier Milei, el gobierno provincial no ha estado exento de las críticas, expresadas verlbamente o con carteles.

En la marcha número de los jubilados y pensionados de Mendoza, la movida llegó hasta la avenida San Martín para retornar luego a la plaza y finalizar con el clásico canto del Himno Nacional luego de los discursos de los representantes de las diferentes organizaciones participantes.

En esta oportunidad se aludió además que también se realizan marchas en las plazas departamentales de Godoy Cruz, San Martín y San Rafael.