La agenda de Independiente Rivadavia: lo que viene para la Lepra en dos frentes

Tras quedar eliminado por penales ante Fluminense en los octavos de final de la Copa Libertadores, Independiente Rivadavia afrontará un exigente calendario tanto en el Torneo Clausura como en la Copa Argentina.
Tras culminar invicto su paso por la Copa Libertadores, Independiente Rivadavia afrontará un exigente calendario con dos competencias
Tras quedar eliminado por penales ante Fluminense en los octavos de final de la Copa Libertadores, Independiente Rivadavia afrontará un exigente calendario tanto en el Torneo Clausura como en la Copa Argentina.
Por lo pronto, en el certamen de la Liga Profesional, el equipo azul visitará a Independiente de Avellaneda el sábado 22 de agosto a las 18.30, en un partido de la sexta fecha y el domingo 30 de agosto a las 21.30 se medirá con Racing, de local, por la séptima fecha del campeonato local.
Pero, antes del cotejo ante la Academia, el equipo dirigido por Alfredo Berti afrontará el cruce de los octavos de final de la Copa Argentina (el equipo azul es el último campeón del certamen) ante Aldosivi.
La Lepra y el Tiburón, vencedor de River en 16avos, se medirán el miércoles 26 de agosto a las 19.15 (en principio iba a ser a las 21.15) en el estadio Florencio Sola de Banfield, en el Sur del Gran Buenos Aires.
Luego, el domingo 6 de septiembre (la fecha aún no está confirmada), el elenco del Parque visitará a River, por la 8va fecha del Clausura en el que además suma puntos para la tabla anual donde es uno de los punteros y puede conseguir el título de campeón de la Liga o el pasaje a la Copa Libertadores o Sudamericana del año que viene.