La agenda de Independiente Rivadavia: lo que viene para la Lepra en dos frentes

Por lo pronto, en el certamen de la Liga Profesional, el equipo azul visitará a Independiente de Avellaneda el sábado 22 de agosto a las 18.30, en un partido de la sexta fecha y el domingo 30 de agosto a las 21.30 se medirá con Racing, de local, por la séptima fecha del campeonato local.

Independiente Rivadavia se fue con la frente en alto de la Copa y aún tiene dos frentes para competir. Foto: Cristian Lozano/UNO

Pero, antes del cotejo ante la Academia, el equipo dirigido por Alfredo Berti afrontará el cruce de los octavos de final de la Copa Argentina (el equipo azul es el último campeón del certamen) ante Aldosivi.