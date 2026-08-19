Qué significa y por qué hay que poner una esponja de platos en el cajón de las verduras

Cuando guardamos las verduras en cajones o espacios con mucha humedad, es probable que este proceso de descomposición suceda antes y más rápido.

Si mezclamos diferentes tipos de verduras o vegetales, también aumenta la probabilidad de descomposición temprana.

Un truco con una esponja de platos.

¿Qué significa? Esto pasa porque algunos alimentos de origen vegetal de la cocina liberan enzimas y gases al ambiente que son captados por otros vegetales que comienzan a madurar. Ejemplo de ello son las bananas y paltas.

Para mantener las verduras secas, libres de humedad y hongos en el cajón de los vegetales, se puede realizar un truco con una esponja.

La esponja de platos (limpia, nueva y seca) sirve para absorber el exceso de humedad de cajón o de la heladera, si es que guardamos las verduras en el frío. Hay que poner la esponja en una esquina y revisarla cada dos o tres días.

La esponja toma la humedad ambiental, evita la condensación, ayuda a que los vegetales se mantengan frescos y retrasa la formación natural de hongos, aunque lo mejor para evitar el moho es consumir las verduras a término.

¿Qué otros productos puedo usar para evitar la humedad en el cajón de las verduras?

El arroz también sirve para absorber humedad en espacios pequeños y cerrados, por eso se utiliza mucho para quitar la humedad de los saleros. El arroz es higroscópico; esto quiere decir que toma la humedad de los ambientes, pero no sirve para habitaciones muy grandes.

El arroz y el bicarbonato también sirven.

El bicarbonato de sodio también sirve para mantener los cajones y ambientes libres de humedad. Hay que colocar una bolsita de tela porosa con bicarbonato en el cajón de verduras y cambiarla cada cierto tiempo.