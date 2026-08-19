Algunos procedimientos o trucos parecen extraños y poco creíbles. Te explico qué significa el truco de la esponja de platos en el cajón de las verduras y cuáles son sus beneficios.
Qué significa y por qué hay que poner una esponja de platos en el cajón de las verduras
Un truco de cocina poco conocido y muy útil. Te explico qué significa y por qué conviene realizarlo en casa
En la cocina siempre es bueno tener a mano trucos caseros o procedimientos pensados para mantener los alimentos en buen estado, alargar su vida útil y protegerlos de una posible contaminación por mal almacenamiento y mala manipulación.
Para qué sirve poner una esponja en el cajón de verduras y qué significa
Las verduras son alimentos vegetales perecederos que con el paso de los días van perdiendo sabor, nutrientes, agua y sustancias que van favoreciendo el desarrollo de hongos o moho en el producto. Una verdura o fruta, cuanta más agua tenga, más rápido se echa a perder.
Cuando guardamos las verduras en cajones o espacios con mucha humedad, es probable que este proceso de descomposición suceda antes y más rápido.
Si mezclamos diferentes tipos de verduras o vegetales, también aumenta la probabilidad de descomposición temprana.
¿Qué significa? Esto pasa porque algunos alimentos de origen vegetal de la cocina liberan enzimas y gases al ambiente que son captados por otros vegetales que comienzan a madurar. Ejemplo de ello son las bananas y paltas.
Para mantener las verduras secas, libres de humedad y hongos en el cajón de los vegetales, se puede realizar un truco con una esponja.
La esponja de platos (limpia, nueva y seca) sirve para absorber el exceso de humedad de cajón o de la heladera, si es que guardamos las verduras en el frío. Hay que poner la esponja en una esquina y revisarla cada dos o tres días.
La esponja toma la humedad ambiental, evita la condensación, ayuda a que los vegetales se mantengan frescos y retrasa la formación natural de hongos, aunque lo mejor para evitar el moho es consumir las verduras a término.
¿Qué otros productos puedo usar para evitar la humedad en el cajón de las verduras?
El arroz también sirve para absorber humedad en espacios pequeños y cerrados, por eso se utiliza mucho para quitar la humedad de los saleros. El arroz es higroscópico; esto quiere decir que toma la humedad de los ambientes, pero no sirve para habitaciones muy grandes.
El bicarbonato de sodio también sirve para mantener los cajones y ambientes libres de humedad. Hay que colocar una bolsita de tela porosa con bicarbonato en el cajón de verduras y cambiarla cada cierto tiempo.
En pocas palabras
- Truco de cocina: Se revela un método para extender la vida útil de las verduras usando una esponja.
- Manejo de humedad: La esponja absorbe el exceso de humedad y retrasa la formación de hongos en el cajón de las verduras.
- Alternativas: El arroz y el bicarbonato de sodio también son opciones para controlar la humedad en espacios cerrados.