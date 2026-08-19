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Truco de cocina

Qué significa y por qué hay que poner una esponja de platos en el cajón de las verduras

Un truco de cocina poco conocido y muy útil. Te explico qué significa y por qué conviene realizarlo en casa

Isabella Brosio
Por Isabella Brosio [email protected]
Qué significa el truco de la esponja en el recipiente de las verduras. 

Qué significa el truco de la esponja en el recipiente de las verduras. 

Algunos procedimientos o trucos parecen extraños y poco creíbles. Te explico qué significa el truco de la esponja de platos en el cajón de las verduras y cuáles son sus beneficios.

En la cocina siempre es bueno tener a mano trucos caseros o procedimientos pensados para mantener los alimentos en buen estado, alargar su vida útil y protegerlos de una posible contaminación por mal almacenamiento y mala manipulación.

Naturalmente, las verduras se descomponen, pierden agua y se llenan de hongos.&nbsp;

Naturalmente, las verduras se descomponen, pierden agua y se llenan de hongos.

Para qué sirve poner una esponja en el cajón de verduras y qué significa

Las verduras son alimentos vegetales perecederos que con el paso de los días van perdiendo sabor, nutrientes, agua y sustancias que van favoreciendo el desarrollo de hongos o moho en el producto. Una verdura o fruta, cuanta más agua tenga, más rápido se echa a perder.

Cuando guardamos las verduras en cajones o espacios con mucha humedad, es probable que este proceso de descomposición suceda antes y más rápido.

Si mezclamos diferentes tipos de verduras o vegetales, también aumenta la probabilidad de descomposición temprana.

Un truco con una esponja de platos.

Un truco con una esponja de platos.

¿Qué significa? Esto pasa porque algunos alimentos de origen vegetal de la cocina liberan enzimas y gases al ambiente que son captados por otros vegetales que comienzan a madurar. Ejemplo de ello son las bananas y paltas.

Para mantener las verduras secas, libres de humedad y hongos en el cajón de los vegetales, se puede realizar un truco con una esponja.

La esponja de platos (limpia, nueva y seca) sirve para absorber el exceso de humedad de cajón o de la heladera, si es que guardamos las verduras en el frío. Hay que poner la esponja en una esquina y revisarla cada dos o tres días.

La esponja toma la humedad ambiental, evita la condensación, ayuda a que los vegetales se mantengan frescos y retrasa la formación natural de hongos, aunque lo mejor para evitar el moho es consumir las verduras a término.

¿Qué otros productos puedo usar para evitar la humedad en el cajón de las verduras?

El arroz también sirve para absorber humedad en espacios pequeños y cerrados, por eso se utiliza mucho para quitar la humedad de los saleros. El arroz es higroscópico; esto quiere decir que toma la humedad de los ambientes, pero no sirve para habitaciones muy grandes.

El arroz y el bicarbonato tambi&eacute;n sirven.&nbsp;

El arroz y el bicarbonato también sirven.

El bicarbonato de sodio también sirve para mantener los cajones y ambientes libres de humedad. Hay que colocar una bolsita de tela porosa con bicarbonato en el cajón de verduras y cambiarla cada cierto tiempo.

En pocas palabras

  • Truco de cocina: Se revela un método para extender la vida útil de las verduras usando una esponja.
  • Manejo de humedad: La esponja absorbe el exceso de humedad y retrasa la formación de hongos en el cajón de las verduras.
  • Alternativas: El arroz y el bicarbonato de sodio también son opciones para controlar la humedad en espacios cerrados.
Resumen generado por Thinkindot AI

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