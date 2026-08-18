Por qué no conviene rellenar de nuevo las botellas de plástico descartables

La principal razón es que las botellas plásticas que conseguimos en un supermercado no fueron diseñadas para un uso prolongado, ya que los rayones, ranuras y la tapa pueden dificultar la limpieza y crear biopelículas, una capa fina de microorganismos que no siempre se elimina con un simple lavado.

La reutilización de botellas de plástico son un riesgo para la higiene, seguridad y conservación según el estado del envase y el tiempo de uso.

De hecho, el crecimiento de bacterias suele ser más preocupante que la liberación de sustancias químicas, porque al tomar directamente de la botella se transfieren microorganismos de la boca al agua y a la superficie interna del envase justamente por el uso repetido que puede generar grietas donde las bacterias encuentran superficie para adherirse.

Además, el riesgo también cambia según lo que contenga, pues las bebidas con azúcar como jugos, gaseosas o leche generan un entorno más favorable para la multiplicación bacteriana.

Por estas razones, la mejor opción es elegir botellas diseñadas para durar como las de vidrio, aluminio o acero inoxidable