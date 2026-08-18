Por qué no conviene rellenar de nuevo las botellas de plástico descartables

Las personas acostumbran a comprar gaseosas o bebidas azucaradas y, por comodidad, ahorro o costumbre, las vuelven a llenar, incluso cuando el envase ya muestra signos de desgaste. Sin embargo, las botellas de plástico, sobre todo las de agua y gaseosa, están pensadas para un uso breve y no para acompañar una rutina diaria durante varios días.
No importa que la laves con lavandina o que la cuides mucho, volver a rellenar una botella que ya usaste no es tan bueno como parece, por más que sea tentador, porque el riesgo no depende solo del material, sino de otros factores importantes. Te contamos algunas de las razones.
No vuelvas a rellenar las botellas de plástico: te contamos por qué
Cuando una botella termina su vida útil, empieza a rayarse, acumula humedad, entra en contacto con la boca, las manos o bebidas azucaradas y sigue en uso más allá del uso para el que fue diseñada. Ahí es cuando la reutilización se vuelve un gesto cotidiano que hay que considerar por aspectos de higiene, seguridad y salud.
La principal razón es que las botellas plásticas que conseguimos en un supermercado no fueron diseñadas para un uso prolongado, ya que los rayones, ranuras y la tapa pueden dificultar la limpieza y crear biopelículas, una capa fina de microorganismos que no siempre se elimina con un simple lavado.
De hecho, el crecimiento de bacterias suele ser más preocupante que la liberación de sustancias químicas, porque al tomar directamente de la botella se transfieren microorganismos de la boca al agua y a la superficie interna del envase justamente por el uso repetido que puede generar grietas donde las bacterias encuentran superficie para adherirse.
Además, el riesgo también cambia según lo que contenga, pues las bebidas con azúcar como jugos, gaseosas o leche generan un entorno más favorable para la multiplicación bacteriana.
Por estas razones, la mejor opción es elegir botellas diseñadas para durar como las de vidrio, aluminio o acero inoxidable
En pocas palabras
- Reutilizar botellas: el hábito de rellenar botellas plásticas descartables no es recomendable por riesgos de higiene y salud.
- Riesgos de bacterias: los rayones y el uso prolongado facilitan la acumulación de microorganismos y la formación de biopelículas difíciles de eliminar.
- Alternativas seguras: se sugiere optar por botellas diseñadas para durar, como las de vidrio, aluminio o acero inoxidable.