Copa Libertadores: Estudiantes goleó en Chile a la Católica y está en cuartos de final

Guido Carrillo la rompió en Estudiantes.

Con los goles de los delanteros Joaquín Correa, a los 43' del primer tiempo, y Guido Carrillo, en 8' y 38' del segundo, el Pincha sentenció su segunda disputa consecutiva de la instancia mencionada.

Con el triunfo, luego de igualar 1-1 en el encuentro de ida, el equipo que conduce el entrenador uruguayo Alexander Medina espera rival entre Rosario Central y Corinthians de Brasil, que se miden este jueves 20 de agosto a las 21:30 (horario argentino).