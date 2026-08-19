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Copa Libertadores: Estudiantes goleó en Chile a la Católica y está en cuartos de final

Estudiantes fue efectivo ante la Universidad Católica de Chile y aseguró su clasificación a los cuartos de final de la Copa Libertadores 2026.

Por UNO
Carrillo y Correa hicieron los goles.

Carrillo y Correa hicieron los goles.

Estudiantes de La Plata fue efectivo y tuvo un gran segundo tiempo en un partido disputado este martes ante la Universidad Católica de Chile, con un triunfo por 3-0 que aseguró su clasificación a los cuartos de final de la Copa Libertadores 2026.

Guido Carrillo la rompió en Estudiantes.

Guido Carrillo la rompió en Estudiantes.

Con los goles de los delanteros Joaquín Correa, a los 43' del primer tiempo, y Guido Carrillo, en 8' y 38' del segundo, el Pincha sentenció su segunda disputa consecutiva de la instancia mencionada.

Con el triunfo, luego de igualar 1-1 en el encuentro de ida, el equipo que conduce el entrenador uruguayo Alexander Medina espera rival entre Rosario Central y Corinthians de Brasil, que se miden este jueves 20 de agosto a las 21:30 (horario argentino).

Los octavos de final de la Copa Libertadores 2026

  • Fluminense vs. Independiente Rivadavia 0-0 y 1-1 (5-4)
  • Estudiantes vs. Universidad Católica 1-1 y 3-0
  • Deportes Tolima vs. Independiente del Valle 0-1 y la vuelta es el 25/8 a las 20.30 en Quito
  • Platense vs. Coquimbo Unido: 1-1 y la vuelta es el 19/8 a las 19 en Coquimbo
  • Palmeiras vs. Cerro Porteño: 1-1 y la vuelta es el 19/8 a las 19 en Asunción
  • Cruzeiro vs. Flamengo: 1-1 y la vuelta es el 19/8 a las 21.30 en Río de Janeiro
  • Mirassol vs. Liga de Quito: 1-1 y la vuelta es el 20/8 a las 19 en Quito
  • Rosario Central vs. Corinthians: 0-0 y la vuelta es el 20/8 a las 21.30 en San Pablo

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