Copa Libertadores: Estudiantes goleó en Chile a la Católica y está en cuartos de final

Estudiantes de La Plata fue efectivo y tuvo un gran segundo tiempo en un partido disputado este martes ante la Universidad Católica de Chile, con un triunfo por 3-0 que aseguró su clasificación a los cuartos de final de la Copa Libertadores 2026.
Estudiantes fue efectivo ante la Universidad Católica de Chile y aseguró su clasificación a los cuartos de final de la Copa Libertadores 2026.
Estudiantes de La Plata fue efectivo y tuvo un gran segundo tiempo en un partido disputado este martes ante la Universidad Católica de Chile, con un triunfo por 3-0 que aseguró su clasificación a los cuartos de final de la Copa Libertadores 2026.
Con los goles de los delanteros Joaquín Correa, a los 43' del primer tiempo, y Guido Carrillo, en 8' y 38' del segundo, el Pincha sentenció su segunda disputa consecutiva de la instancia mencionada.
Con el triunfo, luego de igualar 1-1 en el encuentro de ida, el equipo que conduce el entrenador uruguayo Alexander Medina espera rival entre Rosario Central y Corinthians de Brasil, que se miden este jueves 20 de agosto a las 21:30 (horario argentino).