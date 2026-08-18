Daniel Vila, presidente de Independiente Rivadavia: "Es bueno que cada partido sea el más importante de la historia"

-La dirigencia es la que va elevando la vara.

-Lo hacemos pensando en el momento y en el partido que nos toca disputar, en este caso contra Fluminense. Es un trabajo que empezamos hace 3 años y medio en donde soñábamos llegar a instancias como esta. Y verlo concretado para nosotros es una satisfacción enorme.

-Más allá de la satisfacción y de la realidad de este Independiente. ¿Qué posibilidades futbolísticas le ve a este partido?

-Estamos frente a un gran rival. Pensemos que Fluminense es uno de los grandes del fútbol brasileño, ha sido campeón de la Copa Libertadores en el 2023 y está cuarto en el Brasileirao. Tiene un muy buen equipo, es un rival muy duro, pero Independiente ha demostrado que tiene armas también como para competir.

-Es notable como la Lepra se ha ganado el respeto y la consideración del fútbol sudamericano, ¿no?

-El cuerpo técnico diseñó un esquema de juego para el que los scouters Gastón Córdoba y Gian Córdoba encontraron los jugadores adecuados, esos jugadores se adecuaron al estilo y al pensamiento del club y del técnico, supieron interpretarlo y formar un grupo de jugadores muy unidos, muy sólido y muy solidario que nos está dando estos resultados.

-Después de la ida de Villa, mucha gente dijo ¿y qué va a pasar ahora?. Sin embargo, da la sensación de que Villa ya es solo un gran recuerdo.

-Sin duda es un gran recuerdo. Es un gran jugador y fue muy importante para un momento de Independiente, lo hizo crecer mucho y nos ayudó a formar el grupo. Yo no diría que solamente nos ayudó a ganar a la Copa Argentina porque creo que fue más que eso, nos ayudó a armar un grupo. Aquella copa fue muy difícil y bueno con esa mentalidad ganadora de Alfredo (Berti) y sostenida adentro del campo de juego por Sebastián (Villa) pudimos sacarla adelante y salir campeones.

La respuesta del hincha de Independiente Rivadavia

"Más allá del momento económico queríamos que todo el mundo, todos los hinchas de Independiente y también los no hinchas tuvieran la posibilidad de tener un acceso económicamente posible a la cancha. Pusimos entradas realmente accesibles para que venga el que tenga ganas de presenciar un espectáculo deportivo", destacó Daniel Vila.

Por último, respecto del Duende que acompaña a la Lepra, indicó: "Se lo huele, se lo olfatea, está presente, y seguramente nos va a ayudar como siempre".