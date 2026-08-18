Daniel Vila, presidente de Independiente Rivadavia: "Es bueno que cada partido sea el más importante de la historia"

En la previa del duelo de octavos de final de la Copa Libertadores ante Fluminense, Daniel Vila, presidente de Independiente Rivadavia, manifestó su expectativa y optimismo en lo que puede hacer el equipo dirigido por Alfredo Berti.
En la previa del duelo de octavos de final de la Copa Libertadores ante Fluminense, Daniel Vila, presidente de Independiente Rivadavia, manifestó su expectativa y optimismo
En la previa del duelo de octavos de final de la Copa Libertadores ante Fluminense, Daniel Vila, presidente de Independiente Rivadavia, manifestó su expectativa y optimismo en lo que puede hacer el equipo dirigido por Alfredo Berti.
-¿Cómo lleva esa ansiedad por uno de los partidos más importantes en la historia del fútbol mendocino?
- Bueno, como decís con ansiedad con mucha expectativa, yo diría que no es uno de los partidos más importantes. Yo sí creo que para Independiente es el partido más importante de su historia, como lo fue hace unas semanas atrás ante este mismo rival. Es bueno que cada partido sea el más importante la historia porque quiere decir que el club está creciendo como no lo había hecho nunca en su historia.
-La dirigencia es la que va elevando la vara.
-Lo hacemos pensando en el momento y en el partido que nos toca disputar, en este caso contra Fluminense. Es un trabajo que empezamos hace 3 años y medio en donde soñábamos llegar a instancias como esta. Y verlo concretado para nosotros es una satisfacción enorme.
-Más allá de la satisfacción y de la realidad de este Independiente. ¿Qué posibilidades futbolísticas le ve a este partido?
-Estamos frente a un gran rival. Pensemos que Fluminense es uno de los grandes del fútbol brasileño, ha sido campeón de la Copa Libertadores en el 2023 y está cuarto en el Brasileirao. Tiene un muy buen equipo, es un rival muy duro, pero Independiente ha demostrado que tiene armas también como para competir.
-Es notable como la Lepra se ha ganado el respeto y la consideración del fútbol sudamericano, ¿no?
-El cuerpo técnico diseñó un esquema de juego para el que los scouters Gastón Córdoba y Gian Córdoba encontraron los jugadores adecuados, esos jugadores se adecuaron al estilo y al pensamiento del club y del técnico, supieron interpretarlo y formar un grupo de jugadores muy unidos, muy sólido y muy solidario que nos está dando estos resultados.
-Después de la ida de Villa, mucha gente dijo ¿y qué va a pasar ahora?. Sin embargo, da la sensación de que Villa ya es solo un gran recuerdo.
-Sin duda es un gran recuerdo. Es un gran jugador y fue muy importante para un momento de Independiente, lo hizo crecer mucho y nos ayudó a formar el grupo. Yo no diría que solamente nos ayudó a ganar a la Copa Argentina porque creo que fue más que eso, nos ayudó a armar un grupo. Aquella copa fue muy difícil y bueno con esa mentalidad ganadora de Alfredo (Berti) y sostenida adentro del campo de juego por Sebastián (Villa) pudimos sacarla adelante y salir campeones.
"Más allá del momento económico queríamos que todo el mundo, todos los hinchas de Independiente y también los no hinchas tuvieran la posibilidad de tener un acceso económicamente posible a la cancha. Pusimos entradas realmente accesibles para que venga el que tenga ganas de presenciar un espectáculo deportivo", destacó Daniel Vila.
Por último, respecto del Duende que acompaña a la Lepra, indicó: "Se lo huele, se lo olfatea, está presente, y seguramente nos va a ayudar como siempre".