Mauro Icardi está a un paso de volver al fútbol italiano: los detalles de las negociaciones

De firmar con el elenco de la capital de ese país, sería el tercer equipo del Calcio en el que juega, ya que antes del “Neroazzurro” lo había hecho en la Sampdoria (2012-2013).

Para Lazio, Icardi es la prioridad número uno y en caso de no cerrar su llegada irían por Andrea Pinamonti del Sassuolo.

Mauro Icardi define su futuro

El atacante rosarino habría estado en la mira de varios clubes, entre ellos el Como de Nicolás Paz, el Rayo Vallecano de España, el San Pablo de Brasil y hasta se habló de una posibilidad de recalar en Arabia Saudita.

Sin embargo, nada de eso prosperó y ahora el argentino intentaría sumarse a la Lazio, cuyos dirigentes buscan calmar a los hinchas tras la derrota con el Mantova.

En ese sentido, los directivos del elenco italiano buscarían cerrar cuanto antes la negociación e incluso la idea es no dilatar el pase, ya que no quieren esperar hasta la fecha límite en la que cierra el libro de pases: el 1 de septiembre.

La exigencia de Icardi para jugar en Lazio

De acuerdo a trascendidos de la prensa italiana Icardi habría pedido 5 millones de euros por temporada y la oferta del club es de 3 millones más variables, aunque se desconoce si ese dato es cierto, porque todo se mantiene bajo absoluto hermetismo.

Lazio es dirigido por el ex futbolista Gennaro Gattuso, quien no pudo clasificar a la selección italiana al pasado Mundial de México, Estados Unidos y Canadá 2026.

La entidad romana tiene tres centrodelanteros como el senegalés Boulaye Dia, el serbio Ratkov y el neerlandés Tijjani Noslin.

Sin embargo, ninguno es goleador como Icardi, quien en la Sampdoria marcó 11 conquistas en 33 partidos y en el Inter 124 tantos en 219 presencias.

En el elenco “Neroazzurro” fue dos veces máximo artillero de la Serie A, aunque nunca fue campeón de la Liga, mientras que en el Galatasaray anotó 77 goles en 134 cotejos y logró la Liga turca en cuatro oportunidades, además de dos copas.