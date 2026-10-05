Judo: Andes Talleres ultima detalles para el XIX Torneo Abierto de nivel nacional de este fin de semana

El judo internacional se cita en Guaymallén

Este 10 de octubre, el coqueto Polideportivo Nicolino Locche, de calle Amigorena 6950 (frente al supermercado), en el distrito de Capilla del Rosario, Guaymallén, será escenario del XIX Abierto de Judo Andes Talleres. La competencia ha convocado a más de 250 deportistas oriundos de Mendoza, San Juan, San Luis, Córdoba, La Rioja, Santiago del Estero y Chile, entre las delegaciones más numerosas y asistentes tradicionales.

El torneo tendrá competencias para todas las categorías y contará con la fiscalización de la Federación Mendocina de Judo, además del apoyo de la Municipalidad de Guaymallén.

Una competencia clave antes del Torneo Nacional

Uno de los principales atractivos de esta edición será el alto nivel competitivo de la jornada. El torneo se desarrollará en la previa del Torneo Nacional de Judo, convirtiéndose en una importante instancia de preparación para los deportistas que próximamente competirán a nivel nacional. La cita a nivel país será el 19 al 22 de noviembre de 2026 en el Campeonato Nacional Clausura San Juan, en el estadio Aldo Cantoni de la vecina provincia.

El judo argentino vuelve a estar en lo más alto de la región, y para muestra están las 9 medallas obtenidas en los recientes Juegos Suramericanos de Santa Fe 2026, incluyendo la de bronce por equipos mixtos.

La presencia de judocas y clubes provenientes de distintas provincias y de Chile permitirá a los competidores medirse con nuevos rivales y llegar al Nacional con mayor experiencia y ritmo de competencia.

Este torneo es una fecha muy importante para nuestros deportistas porque les permite medirse con judocas de gran nivel, provenientes de distintas provincias y también de Chile, en una instancia previa al Torneo Nacional, señalaron desde la organización.

Quiénes son los mendocinos destacados que participan

El club anfitrión se quedó con la Copa Diario UNO en la XVIII edición del Abierto, por obtener más medallas en su equipo, y este año, estos serán los mendocinos destacados que defenderán al judo mendocino: Yamil Visiglia -participó de la Copa Panamericana de Buenos Aires, en junior-, y obtuvo bronce en la Copa Panamericana de Lima. Josefina Gazzo: participó también del Panamericano junior de Buenos Aires. Zoe Miranda: bronce en la Copa Panamericana de Santo Domingo y de Buenos Aires, y bronce en Senior del Nacional y Centro de la República. Isabella Allisiardi: plata en el Sudamericano de Lima. Francesco Furnari, participó en la Copa Panamericana de Buenos Aires y Santo Domingo: y es bronce en senior del Nacional y Centro de la República.

Para mayores datos y contacto: Néstor Tejerina (celular26- 561 7113).