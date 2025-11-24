El equipo de judo de Andes Talleres se quedó con XVIII Torneo Abierto- Copa Diario UNO

Embed - El club Andes Talleres se quedó con la Copa Diario de la XVIII edición del Torneo Abierto de Judo

Un espectáculo y fiesta deportiva

Para este torneo hubo un gran acto de inauguración donde desfilaron las delegaciones provenientes de Neuquén, San Juan, San Luis, Catamarca, La Rioja, Córdoba y Santiago del Estero y otros clubes de Mendoza.

"Este torneo ya cumplió 18 años, y es un orgullo ser parte de este éxito. Este torneo se hace desde la humildad y el esfuerzo y sobre todo con cariño, para que el judo de Mendoza siga creciendo", Néstor Tejerina, 6° dan y coordinador de Judo de Andes Talleres "Este torneo ya cumplió 18 años, y es un orgullo ser parte de este éxito. Este torneo se hace desde la humildad y el esfuerzo y sobre todo con cariño, para que el judo de Mendoza siga creciendo", Néstor Tejerina, 6° dan y coordinador de Judo de Andes Talleres

Embed - Ippon durante un combate en el XVIII Abierto de Judo del Club Andes Talleres

Cientos de deportistas del país se dieron cita en este ya tradicional certamen que organiza Andes Talleres, con el gran esfuerzo de la Comisión de Judo.

Embed - Desfile de las distintas provincias en la apertura del XVIII Abierto de Judo de Andes Talleres

Este torneo muestra una amplia faceta, ya que abarca el crecimiento de los más jóvenes judocas y también de los máximos exponentes, que apuntan a las competencias internacionales y Juegos Olímpicos.

Embed - La apertura del XVIII Torneo Abierto de Judo de Andes Talleres incluyó bailes folclóricos

Las autoridades de Andes Talleres invitaron a toda la comunidad a sumarse a esta disciplina olímpica. Las prácticas se realizan de lunes a viernes, abiertas a niños, jóvenes y adultos. Para cualquier contacto puede ser por mensaje al Instagram @judotalleres o al 2615617113.