Inicio Ovación Polideportivo Judo
JUDO

El equipo de judo de Andes Talleres se quedó con XVIII Torneo Abierto- Copa Diario UNO

El club Andes Talleres, organizador del XVIII Torneo Abierto de Judo, fue el ganador por suma de triunfos en las distintas categorías del certamen regional

Raúl Adriazola
Por Raúl Adriazola [email protected]
Andes Talleres ganó la el XVIII Torneo Abierto de Judo- Copa Diario UNO en el torneo regional que el club godoycruceño organizó con mucho éxito.

Andes Talleres ganó la el XVIII Torneo Abierto de Judo- Copa Diario UNO en el torneo regional que el club godoycruceño organizó con mucho éxito.

Este fin de semana se realizó con gran éxito por convocatoria de deportistas y de público el Torneo XVIII Abierto de Judo de Andes Talleres Copa Diario UNO, uno de los eventos más destacados de esta disciplina en la región, y donde vinieron judocas y autoridades de varias provincias.

La competencia, fiscalizada por la Federación Mendocina de Judo y con presencia de autoridades nacionales, se llevó a cabo el estadio Salvador Bonanno del club azulgrana donde se desplegaron varios tatamis para la disputa en simultáneo de los combates de las distintas categorías. Por la mañana del domingo tuvieron acción los más pequeños, y por la tarde los mejores exponentes adultos compitieron a muy alto nivel.

El trofeo más preciado -la Copa Diario UNO-, el que se entrega a la delegación con mayor cantidad de triunfos, quedó finalmente para los anfitriones (Andes Talleres), dirigidos por el prestigioso 6° dan Néstor Tejerina.

Embed - El club Andes Talleres se quedó con la Copa Diario de la XVIII edición del Torneo Abierto de Judo

Un espectáculo y fiesta deportiva

Para este torneo hubo un gran acto de inauguración donde desfilaron las delegaciones provenientes de Neuquén, San Juan, San Luis, Catamarca, La Rioja, Córdoba y Santiago del Estero y otros clubes de Mendoza.

"Este torneo ya cumplió 18 años, y es un orgullo ser parte de este éxito. Este torneo se hace desde la humildad y el esfuerzo y sobre todo con cariño, para que el judo de Mendoza siga creciendo", Néstor Tejerina, 6° dan y coordinador de Judo de Andes Talleres "Este torneo ya cumplió 18 años, y es un orgullo ser parte de este éxito. Este torneo se hace desde la humildad y el esfuerzo y sobre todo con cariño, para que el judo de Mendoza siga creciendo", Néstor Tejerina, 6° dan y coordinador de Judo de Andes Talleres

Embed - Ippon durante un combate en el XVIII Abierto de Judo del Club Andes Talleres

Cientos de deportistas del país se dieron cita en este ya tradicional certamen que organiza Andes Talleres, con el gran esfuerzo de la Comisión de Judo.

Embed - Desfile de las distintas provincias en la apertura del XVIII Abierto de Judo de Andes Talleres

Este torneo muestra una amplia faceta, ya que abarca el crecimiento de los más jóvenes judocas y también de los máximos exponentes, que apuntan a las competencias internacionales y Juegos Olímpicos.

Embed - La apertura del XVIII Torneo Abierto de Judo de Andes Talleres incluyó bailes folclóricos

Las autoridades de Andes Talleres invitaron a toda la comunidad a sumarse a esta disciplina olímpica. Las prácticas se realizan de lunes a viernes, abiertas a niños, jóvenes y adultos. Para cualquier contacto puede ser por mensaje al Instagram @judotalleres o al 2615617113.

Temas relacionados:

Más sobre Polideportivo

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas