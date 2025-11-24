Netflix continúa reforzando su catálogo de series y películas en octubre y acaba de sumar un estreno que ya empieza a posicionarse entre lo más visto del mes. Se trata de Maldita suerte, un drama británico de 2025 protagonizada por Colin Farrell, que sorprende por su elenco reducido, pero contundente y por una historia que engancha desde el primer minuto.
El thriller de Netflix de Colin Farrell que todos están comentando por su impactante giro final
El thriller psicológico de Netflix cargado de suspenso y con Colin Farrell que está basado en una reconocida novela y arrasa entre las series y películas
Dirigida por Edward Berger y escrita por Rowan Joffé, la trama de la película de Netflix sigue a un hombre que vive en Macao, atrapado entre deudas, malas decisiones y un pasado del que intenta escapar.
Basada en la novela La balada de un pequeño jugador de Lawrence Osborne (2014), este thriller psicológico se convirtió rápidamente en una de las películas de suspenso y drama más comentadas tras su estreno oficial en Netflix el 29 de octubre de 2025, con una duración de 1 hora y 44 minutos.
Netflix: de qué trata la película Maldita suerte
La sinopsis oficial de Netflix sobre la película Maldita suerte versa: “El ganador del Oscar Edward Berger (Sin novedad en el frente) dirige este thriller sobre un apostador desesperado que lo arriesga todo en los casinos de Macao”.
La película de Netflix centra su historia en Lord Doyle (Colin Farrell), un apostador que se la pasa derrochando su dinero y vida en los casinos de Macao.
Consumido por las deudas y sin poder salir de las bebidas alcohólicas, aparece en escena Dao Ming (Fala Chen), una mujer que trabaja en el casino, conoce muchos secretos y le tira un salvavidas a Lord Doyle. Sin embargo, la investigadora Cynthia Blithe sigue de cerca los pasos de Lord.
Netflix: tráiler de la película Maldita suerte
Reparto de Maldita suerte, película de Netflix
- Colin Farrell (Lord Doyle)
- Fala Chen (Dao Ming)
- Tilda Swinton (Cynthia Blithe)
- Deanie Ip (abuela)
- Alex Jennings (Adrian Lippett)
Dónde ver la película Maldita suerte, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película Maldita suerte se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película Maldita suerte se puede ver en Netflix.
- España: la película Maldita suerte se puede ver en Netflix.