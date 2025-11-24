El thriller de Netflix de Colin Farrell que todos están comentando por su impactante giro final

netflix-colin-farrell-pelicula-maldita-suerte Maldita suerte es un thriller psicológico de 2025 que ya escala en el ranking de Netflix y cautiva por su trama ambientada en Macao.

Netflix: de qué trata la película Maldita suerte

La sinopsis oficial de Netflix sobre la película Maldita suerte versa: “El ganador del Oscar Edward Berger (Sin novedad en el frente) dirige este thriller sobre un apostador desesperado que lo arriesga todo en los casinos de Macao”.

La película de Netflix centra su historia en Lord Doyle (Colin Farrell), un apostador que se la pasa derrochando su dinero y vida en los casinos de Macao.

netflix-colin-farrell-pelicula-maldita-suerte-estreno-2025 La nueva película protagonizada por Colin Farrell llega a Netflix con una historia intensa de suspenso, drama y decisiones al límite.

Consumido por las deudas y sin poder salir de las bebidas alcohólicas, aparece en escena Dao Ming (Fala Chen), una mujer que trabaja en el casino, conoce muchos secretos y le tira un salvavidas a Lord Doyle. Sin embargo, la investigadora Cynthia Blithe sigue de cerca los pasos de Lord.

Netflix: tráiler de la película Maldita suerte

Reparto de Maldita suerte, película de Netflix

Colin Farrell (Lord Doyle)

Fala Chen (Dao Ming)

Tilda Swinton (Cynthia Blithe)

Deanie Ip (abuela)

Alex Jennings (Adrian Lippett)

