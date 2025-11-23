A más de 25 del estreno de 'La Momia', así se ve hoy Patricia Velásquez, quien hizo de Anck-Su-Namun

¿Cómo se ve hoy la actriz Patricia Velásquez?

Velásquez interpretó a la bella y letal Anck-Su-Namun en "La Momia", y dicho personaje le abrió las puertas de Hollywood a la venezolana, que pasó a ser coprotagonista de la segunda entrega de la saga.

Patricia comenzó su carrera artística como modelo, en su Venezuela natal, e incluso concursó en 1989 para ser Miss Venezuela. Tras su paso por "La Momia", retomó su papel en la secuela "La Momia regresa". Pocos saben que la actriz pertenece al pueblo wayúu, el cual habita principalmente la península de La Guajira, una región transfronteriza entre Colombia y Venezuela.

Embed - The Mummy Star Patricia Velasquez discusses her iconic fight scene and playing Anck-Su-Namun

Como modelo, Patricia logró desempeñarse en pasarelas de Milán, Paris y Nueva York, e incluso llegó a trabajar con marcas como Lagerfeld, Chanel y Dior.

En 2002 creó la fundación sin fines de lucro Wayúu Tayá dedicada a la asistencia de los Wayú, un grupo de indígenas colombo-venezolanos. En 2009 fue reconocida por parte del comité de Women Together y el Consejo Económico y Social de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), por su labor humanitaria a través de su Fundación Wayuu Taya, que beneficia a los indígenas venezolanos respetando su cultura y tradiciones.

Otros de sus trabajos en la actuación han sido en la película "¡Fidel!", donde hizo de la primera esposa de Fidel Castro; apareció en "CSI: Miami", y fue estrella invitada en "Ugly Betty".

Embed - Patricia Velasquez on Instagram: "Trabaja duro siempre, sé honesto y siéntete orgulloso de quien eres. #PatriciaVelasquez #PatriciaHabla #SabiduríaParaElCambio #LiderazgoConPropósito #ValentíaEnAcción #VozDeCambio #LiderazgoAuténtico #certeza #TransformaConTuHistoria #vivetuverdad" View this post on Instagram

Todavía se desconoce si Patricia formará parte de la nueva película de "La Momia", pero podemos decir que la puerta no está cerrada, ya que la actriz siempre ha formado parte de diversos encuentros y celebraciones relacionados con esta producción.