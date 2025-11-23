Cómo fue el reencuentro de Tevez con los hinchas de Boca en La Bombonera

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/la12tuittera/status/1992729364937736433&partner=&hide_thread=false Ganar todo con #Boca, solo para privilegiados. Eso es CARLOS ALBERTO TEVEZ.pic.twitter.com/WWCIo9wErB — Boca Juniors - La12Tuittera (@la12tuittera) November 23, 2025

Tevez volvió a La Bombonera después de tres años

Así Tevez volvió a ser ovacionado en su rol de director técnico de un equipo rival de Boca. Además, la hinchada le dedicó al ídolo una bandera desde las tribunas.

tevez

Esta es la segunda vez que Tevez se presenta en la cancha de Boca como DT del equipo rival. La primera había sido cuando el ex delantero de la Selección argentina estaba en Rosario Central, el 17 de agosto de 2022, por la fecha 14 del Torneo de la Liga Profesional. Ese día, el Canalla visitó La Bombonera en un encuentro que terminó en empate 0-0.

Tevez es ídolo de Boca y la gente lo quiere a pesar de algún reproche cuando se fue a jugar a China, más precisamente al Shanghái Shenhua, allá por el 2017.