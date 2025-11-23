Cómo fue el reencuentro de Tevez con los hinchas de Boca en La Bombonera

El ídolo de Boca Carlos Tevez regresó a La Bombonera este domingo en el triunfo del Xeneize por 2 a 0, por los octavos de final del Torneo Clausura. El DT de la T se reencontró con los hinchas auriazules.
El ídolo de Boca Carlos Tevez regresó a La Bombonera este domingo en el triunfo del Xeneize por 2 a 0, por los octavos de final del Torneo Clausura. El DT de la T se reencontró con los hinchas auriazules.
El reencuentro del Apache con la hinchada se produjo tras más de tres años de su último partido como jugador xeneize en 2021. Aquella vez se escuchó el "Carlitos, Carlitos" inolvidable mientras se desplegaba en el campo un "Bienvenido a tu casa", en una prueba de amor de los seguidores de Boca con el ex delantero.
Antes del partido con el elenco cordobés, Boca le dio un cálido homenaje al "Jugador del pueblo". Marcelo Chelo Delgado, ex atacante del elenco de la Ribera y actual dirigente de la entidad, le entregó una plaqueta conmemorativa y una camiseta con el número 10 con la inscripción: "Carlitos".
Así Tevez volvió a ser ovacionado en su rol de director técnico de un equipo rival de Boca. Además, la hinchada le dedicó al ídolo una bandera desde las tribunas.
Esta es la segunda vez que Tevez se presenta en la cancha de Boca como DT del equipo rival. La primera había sido cuando el ex delantero de la Selección argentina estaba en Rosario Central, el 17 de agosto de 2022, por la fecha 14 del Torneo de la Liga Profesional. Ese día, el Canalla visitó La Bombonera en un encuentro que terminó en empate 0-0.
Tevez es ídolo de Boca y la gente lo quiere a pesar de algún reproche cuando se fue a jugar a China, más precisamente al Shanghái Shenhua, allá por el 2017.