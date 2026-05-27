Cómo reciclar los tubos de papel higiénico de manera creativa y ecológica

A continuación te enseñaremos cómo se puede reciclar y transformar un simple tubo de cartón en una hermosa manualidad.

¿Por qué se aconseja reciclar el tubo de cartón del papel higiénico?

El cartón es un material biodegradable, y al reutilizar los tubos en alguna manualidad en la casa, extendemos su vida útil antes de que lleguen a la planta de reciclaje, reduciendo la demanda de nuevos recursos.