Cómo reciclar los tubos de papel higiénico de manera creativa y ecológica

Entre los residuos más comunes que se acumulan rápidamente en la casa están los tubos de cartón del papel higiénico o del papel de cocina. Aunque parecen simples desechos de cartón, estos cilindros pueden reciclarse de muchas formas.
A continuación te enseñaremos cómo se puede reciclar y transformar un simple tubo de cartón en una hermosa manualidad.
¿Por qué se aconseja reciclar el tubo de cartón del papel higiénico?
El cartón es un material biodegradable, y al reutilizar los tubos en alguna manualidad en la casa, extendemos su vida útil antes de que lleguen a la planta de reciclaje, reduciendo la demanda de nuevos recursos.
¿Cómo reciclar los tubos de cartón del papel higiénico?
Organizador de Escritorio y Cables
Uno de los mayores problemas en oficinas y hogares es el enredo de cables. Los tubos de cartón puede usarse como sujetacables (los puedes pintar y decorar como más te guste) o como portalápices. Solo tienes que pegar varios tubos sobre una base de cartón firme, pintalos de colores coordinados y tendrás un organizador para bolígrafos, tijeras y pinceles.
Semilleros Biodegradables
Los tubos de cartón también son excelentes para crear una huerta. Al ser de cartón, podés plantar la semilla con tierra dentro del tubo y, cuando la planta crezca, enterrar todo el conjunto en el suelo. El cartón se descompondrá naturalmente, protegiendo las raíces en el proceso.
Comederos para aves
Por último te aconsejamos untar el tubo de cartón con mantequilla de maní y luego pasarlo por una mezcla de semillas para pájaros. Si cuelgas el tubo de una rama, observarás cómo las aves locales lo aprovechan.