Inicio Ovación Fútbol River Plate
TORNEO CLAUSURA

A qué hora juega River contra Racing por los octavos de final del Clausura y dónde ver por TV

Este lunes River visita a Racing en Avellaneda en el inicio de los playoffs del Torneo Clausura en un duelo picante

Raúl Adriazola
Por Raúl Adriazola [email protected]
River visita a Racing en un duelo picante por los octavos de final del Torneo Clausura.

River visita a Racing en un duelo picante por los octavos de final del Torneo Clausura.

River Plate visita este lunes, en el inicio de los playoffs del Torneo Clausura, al entonado Racing Club en Avellaneda, buscando un triunfo que lo saque de la profunda crisis futbolística en que se encuentra el equipo de Marcelo Gallardo.

El encuentro por octavos de final del Torneo Clausura tendrá inicio a las 19:15, con la supervisión del árbitro Facundo Tello, ayudado en el VAR por Yamil Possi. Se podrá ver por TV en el canal de cable ESPN Premium.

futbol-copa argentina-river-racing (1)
El &uacute;ltimo encuentro entre River y Racing fue el pasado 2 de octubre, por cuartos de final de la Copa Argentina, con triunfo del Millonario por 1 a 0.

El último encuentro entre River y Racing fue el pasado 2 de octubre, por cuartos de final de la Copa Argentina, con triunfo del Millonario por 1 a 0.

Racing llega mejor que River y con sed de revancha

Racing llega a esta instancia luego de un impresionante sprint final en la fase regular, en el que ganó en seis de sus últimas nueve presentaciones y empató las tres restantes. Esto les permitió a los dirigidos por Gustavo Costas finalizar terceros en la Zona A con 25 puntos.

La Academia intentará conseguir un triunfo que le permita tomarse revancha de la derrota en los cuartos de final de Copa Argentina, en la que River lo eliminó gracias al triunfo 1-0 con gol de Maximiliano Salas, quien cumplió con la ley del ex.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RiverPlate/status/1992723717710024941&partner=&hide_thread=false

El Torneo Clausura es la única instancia que le queda a Racing para clasificar a la Copa Libertadores 2026, aunque para hacerlo se tendrá que consagrar campeón en el ámbito local.

River y sus chances de entrar a la Copa Libertadores 2026

River, por su parte, atraviesa un momento flojísimo, ya que perdió 8 de sus últimos 12 partidos e incluso se complicó seriamente su clasificación a la Copa Libertadores 2026. Esto se debe a que terminó cuarto en la tabla anual y para meterse en la próxima edición del torneo de clubes más importante de América se debe consagrar campeón del Torneo Clausura o lo debe hacer Rosario Central, Boca o Argentinos Juniors.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RacingClub/status/1992746694312862067&partner=&hide_thread=false

Una nueva derrota dejaría aún más en la cuerda floja a su director técnico, Marcelo Gallardo, quien buscará un triunfo clave en el Cilindro de Avellaneda que le permita a sus dirigidos recuperar la confianza.

Ficha del partido y probables formaciones

Torneo Clausura -Octavos de final-

Estadio: Presidente Perón

Árbitro: Facundo Tello

VAR: Yamil Possi

Racing: Facundo Cambeses; Facundo Mura, Nazareno Colombo, Agustín García Basso, Gabriel Rojas; Juan Nardoni, Alan Forneris, Adrián Fernández; Santiago Solari, Maravilla Martínez y Tomás Conechny. DT: Gustavo Costas.v1Isbw

River: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Kevin Castaño o Giuliano Galoppo, Enzo Pérez, Juan Portillo o Santiago Lencina; Juan Fernando Quintero; Maximiliano Salas y Sebastián Driussi. DT: Marcelo Gallardo.

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas