A qué hora juega River contra Racing por los octavos de final del Clausura y dónde ver por TV

La Academia intentará conseguir un triunfo que le permita tomarse revancha de la derrota en los cuartos de final de Copa Argentina, en la que River lo eliminó gracias al triunfo 1-0 con gol de Maximiliano Salas, quien cumplió con la ley del ex.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RiverPlate/status/1992723717710024941&partner=&hide_thread=false Los convocados por Marcelo Gallardo para enfrentar a Racing por los octavos de final del #TorneoBetano Clausura 2025 #VamosRiver pic.twitter.com/oZeRaa0bzK — River Plate (@RiverPlate) November 23, 2025

El Torneo Clausura es la única instancia que le queda a Racing para clasificar a la Copa Libertadores 2026, aunque para hacerlo se tendrá que consagrar campeón en el ámbito local.

River y sus chances de entrar a la Copa Libertadores 2026

River, por su parte, atraviesa un momento flojísimo, ya que perdió 8 de sus últimos 12 partidos e incluso se complicó seriamente su clasificación a la Copa Libertadores 2026. Esto se debe a que terminó cuarto en la tabla anual y para meterse en la próxima edición del torneo de clubes más importante de América se debe consagrar campeón del Torneo Clausura o lo debe hacer Rosario Central, Boca o Argentinos Juniors.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RacingClub/status/1992746694312862067&partner=&hide_thread=false Estos son los convocados por @DTGustavoCostas para recibir mañana a River pic.twitter.com/3RAG3g1B4z — Racing Club (@RacingClub) November 24, 2025

Una nueva derrota dejaría aún más en la cuerda floja a su director técnico, Marcelo Gallardo, quien buscará un triunfo clave en el Cilindro de Avellaneda que le permita a sus dirigidos recuperar la confianza.

Ficha del partido y probables formaciones

Torneo Clausura -Octavos de final-

Estadio: Presidente Perón

Árbitro: Facundo Tello

VAR: Yamil Possi

Racing: Facundo Cambeses; Facundo Mura, Nazareno Colombo, Agustín García Basso, Gabriel Rojas; Juan Nardoni, Alan Forneris, Adrián Fernández; Santiago Solari, Maravilla Martínez y Tomás Conechny. DT: Gustavo Costas.v1Isbw

River: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Kevin Castaño o Giuliano Galoppo, Enzo Pérez, Juan Portillo o Santiago Lencina; Juan Fernando Quintero; Maximiliano Salas y Sebastián Driussi. DT: Marcelo Gallardo.