Luto en el fútbol argentino

Falleció Omar Souto, gerente de la Selección argentina y gestor de que Messi no jugara para España

Desde AFA anunciaron el fallecimiento del gerente de la Selección argentina, Omar Souto, a los 73 años. El fútbol argentino lo despidió con dolor

Raúl Adriazola
Por Raúl Adriazola [email protected]
Este domingo falleció Omar Souto, histórico gerente de la Selección argentina y gestor de la incorporación de Messi a la Albiceleste.

Este domingo informaron desde AFA que el histórico gerente de la Selección argentina, Omar Souto, falleció a los 73 años, tras meses de lucha contra una enfermedad terminal. Souto trabajó en los seleccionados nacionales por 30 años y fue el gestor de la incorporación de Lionel Messi al combinado argentino.

Souto trabajaba en la AFA desde 1996 y tuvo un rol preponderante en la primera citación de Lionel Messi a la Albiceleste. La entidad madre del fútbol argentino decretó tres días de duelo con banderas a media asta en las oficinas de calle Viamonte (CABA) y el predio de Ezeiza. Además, ordenó la realización de un minuto de silencio en todos los partidos de la fecha en disputa.

La despedida de Omar Souto, el "alma" de la Selección argentina

La Asociación del Fútbol Argentino -AFA- informó, "con enorme pesar y tristeza", la muerte de Omar Souto, histórico Gerente de Selecciones Nacionales de Argentina.

También el ex integrante del combinado albiceleste y DT de seleccionados formativos Javier Mascherano, dijo en conferencia de presa tras el partido del Inter Miami tras su fallecimiento. “Una leyenda detrás de la Selección Argentina”.

Souto fue el histórico gerente de las Selecciones Nacionales y uno de los responsables de que Lionel Messi jugara para Argentina y no para España. Fue quien gestionó con la familia de La Pulga para intentar contactarlo e iniciar la relación formal con AFA para que vistiera la Albiceleste.

