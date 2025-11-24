Falleció Omar Souto, gerente de la Selección argentina y gestor de que Messi no jugara para España

Souto trabajaba en la AFA desde 1996 y tuvo un rol preponderante en la primera citación de Lionel Messi a la Albiceleste. La entidad madre del fútbol argentino decretó tres días de duelo con banderas a media asta en las oficinas de calle Viamonte (CABA) y el predio de Ezeiza. Además, ordenó la realización de un minuto de silencio en todos los partidos de la fecha en disputa.

La AFA está de luto. A sus 73 años, falleció Omar Souto, histórico gerente de las Selecciones Nacionales y uno de los responsables de que Lionel Messi juegue para Argentina. Souto incluso fue un protagonista clave para que Messi juegue para la Selección Argentina y no para…

La despedida de Omar Souto, el "alma" de la Selección argentina

La Asociación del Fútbol Argentino -AFA- informó, "con enorme pesar y tristeza", la muerte de Omar Souto, histórico Gerente de Selecciones Nacionales de Argentina.