Falleció Omar Souto, gerente de la Selección argentina y gestor de que Messi no jugara para España

Souto trabajaba en la AFA desde 1996 y tuvo un rol preponderante en la primera citación de Lionel Messi a la Albiceleste. La entidad madre del fútbol argentino decretó tres días de duelo con banderas a media asta en las oficinas de calle Viamonte (CABA) y el predio de Ezeiza. Además, ordenó la realización de un minuto de silencio en todos los partidos de la fecha en disputa.
La despedida de Omar Souto, el "alma" de la Selección argentina
La Asociación del Fútbol Argentino -AFA- informó, "con enorme pesar y tristeza", la muerte de Omar Souto, histórico Gerente de Selecciones Nacionales de Argentina.