Llegó Victoria's Secret a la Argentina: cuánto cuesta una bombacha o un corpiño

Victoria's Secret 2 Inauguración de Victoria's Secret en Alto Palermo.

¿Cuántos cuestan las bombachas y los corpiños en Victoria's Secret?

En cuanto a precios, Victoria 's Secret sorprende con promociones que no se pueden dejar de aprovechar: se podrán adquirir Bras de la línea PINK por $64,900; o las T Shirt Bras de la línea de VSL por $74,900.

Los panties (bombachas) tendrán "promos súper tentadoras", aseguran desde la marca. El pack de 5 panties de algodón de las líneas VSL & PINK por $109.900. Además quienes quieran comprar también la línea de belleza de la marca encontrarán productos súper atractivos como la promo de 2 mits & lociones por $99.000.

Además, quienes pudieron comprar en la tienda física este pasado fin de semana, pudieron disfrutar de una experiencia personalizada: las primeras 100 personas que adquirieron productos de Victoria's Secret se llevaron de obsequio un bolso de edición limitada de la marca con el bordado exclusivo de Argentina (compra mínima de $215.000 en productos seleccionados para este beneficio).

Durante la inauguración también se pudo acceder a un servicio gratuito donde se personalizaron algunos productos. Esta opción fue una de las más llamativas, ya que se podían bordar nombres e iniciales en bras, panties y ropa de dormir.